"Паперова бульба, яка лише погрожує": яка нині роль Білорусі у війні Росії з Україною

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко серйозно розглядає можливість взяти участь у війні Росії проти України, але поки що не хоче цього робити. Своїми діями він максимально підіграє Росії, проте досі навіть не відвідав окупований Крим.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, якби Лукашенко мав велике бажання воювати або йому б це наказав Владімір Путін, він би долучився до війни одразу в момент повномасштабного вторгнення.

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Лукашенко утримується від участі у війні, але допомагає Росії

Іван Ступак наголосив, що Путін поки що не має такого тиску на Лукашенка, який би змушував його повністю підкорятись путінським наказам. Якби такий тиск був, то Лукашенко вже направив би свої війська на війну.

При цьому самопроголошений президент Білорусі постійно критикує Володимира Зеленського, європейських та американських політиків й заявляє про підтримку Росії, але, за словами Ступака, він ще не зробив реальних кроків, щоб взяти участь у війні.

Так, є моменти з передачею військової техніки Росії, є моменти навчання росіян в Білорусі – це все є, але прямо він не бере участі,

– сказав Іван Ступак.

Експерт Українського інституту майбутнього також зазначив, що Лукашенко попри обіцянку з'їздити в Крим так цього і не зробив.

"Він реально ще не з'їздив в Крим, хоча обіцяв поїхати в Крим та визнати його російським. Він же не поїхав в Крим, його ж там не було. Це більше паперова бульба, яка погрожує всім, але насправді на його місці немає нічого серйозного", – зазначив Іван Ступак.

Чи зможе Білорусь виготовляти літаки для Росії

На зустрічі зі своїм колегою – диктатором Владіміром Путіним, Лукашенко говорив про можливість Білорусі долучитись до спільного виробництва штурмовиків, і, що, начебто, у Білорусі є потужності для цього.

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Ексспівробітник СБУ не впевнений, що Білорусь має такі можливості, оскільки для того, щоб відновити втрати російських літаків у війні з Україною, потрібно виготовляти щонайменше 10 одиниць за місяць. Якщо їм дійсно вдасться досягти таких масштабів, то на відновлення усіх втрат знадобиться мінімум один рік.

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Іван Ступак порівняв заяви Лукашенка про готовність виготовляти літаки із заявами Росії про готовність виготовляти власні автомобілі, які насправді виявились китайськими з криво наклеєним логотипом російського виробника.

Скільки літаків має Росія

Іван Ступак відзначив, що дані про те, що Росія має на балансі 1500 одиниць літаків може відповідати дійсності, але частина з них може бути в несправному стані, а інша частина є суто навчальною.

"Не все ж літає. Півтори тисячі, можливо, є, вони є на балансі, але частина може бути без шасі, без крил, але вони ще рахуються як реальні. Певна частина є учбово-тренувальними. Я впевнений, що залишається невелика частина, яка може бути по-справжньому застосована проти України", – сказав Іван Ступак.

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