Навіщо білорусів повезли на навчання до Росії: Костенко припустив, чого їх навчатимуть
Білоруських військових 15 січня відправили на навчання в Росію, де вони перейматимуть досвід уцілілих окупантів на війні в Україні. Однак навряд чи це справжня мета Кремля.
Народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, полковник СБУ Роман Костенко прокоментував 24 Каналу навчання білорусів у Росії. За його словами, Владімір Путін дуже боїться, що Мінськ поверне "не туди".
До теми Білоруські військові поїхали на навчання в Росію: чи можуть вони поповнити ворожу армію
"Росіяни зацікавлені не стільки в переданні практичного досвіду "СВО", скільки їм потрібно зомбувати військовослужбовців, зокрема, білоруської армії", – зазначив Костенко.
Білорусь потрібна Росії як проблема для України
Як відомо, Алєксандр Лукашенко підтримав війну Росії проти України й дозволив використовувати військову інфраструктуру та повітряний простір Білорусі для обстрілів. Однак білоруські військові не беруть безпосередньої участі в бойових діях Кремля.
Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається спокійною, але завжди існує ризик вторгнення й з того боку. Тому українські військові змушені бути напоготові й уважно стежити за ще одним недружнім сусідом.
Білорусь – це країна-ворог, яка тепер стримує наші війська, прив'язала до себе, щоб ми не уражали Росію. Москва робить усе, щоб їх тримати,
– наголосив Костенко.
У Білорусі розмістили російську ядерну зброю: основне
- У квітні 2024 року Білорусь може ухвалити нову військову доктрину. У ній вперше ітиметься про застосування ядерної зброї "у рамках реагування на можливі загрози".
- У The Wall Street Journal повідомили, що в Білорусі почали розгортати російську ядерну зброю. Американське видання покликається на відповідну заяву Алєксандра Лукашенка.
- Як відомо, 25 травня 2023 року Мінськ і Москва підписали угоду про розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі. Це зробили міністри оборони країн.