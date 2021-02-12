Білоруським опозиціонерам висунули нові обвинувачення

Білоруським опозиціонерам Марії Колесніковій і Максиму Знаку висунули нові обвинувачення ще по 2 статтях кримінального кодексу. Вони перебувають у СІЗО, слідство триває.
Джерело:Фейсбук адвоката Дмитра Лаєвського
У чому підозрюють Знака і Колесникову
Адвокату Максиму Знаку та Марії Колесниковій інкримінують змову з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом та створення екстремістського формування й керівництва ним.
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Адвокат та колега Максима – Дмитро Лаєвський впевнений, що це переслідування через те, що його підзахисний не здався.
Ніяких законних підстав ні для одного з обвинувачень немає. Ми, звичайно ж, поборемося. За Макса. І ще за те, щоб колись тут право стали робити з волі, гідності та справедливості, а не з чорної гуми,
– зазначив адвокат.
Білоруським опозиціонерам у серпні 2020 року висунули звинувачення в публічних закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці.
На той момент генеральний прокурор Олександр Конюк говорив, що діяльність ради була спрямована "на захват державної влади", і що координаційна рада мала на меті "нанесення шкоди національній безпеці Республіки Білорусь".
Що відомо про опозиціонерів:
- Максима Знака затримали 9 вересня 2020 року. Його підозрюють у спробі захоплення влади та тримають в СІЗО у Мінську.
- На знак протесту він оголошував голодування, але припинив.
- Того ж дня затримали білоруську опозиціонерку та членкиню Координаційної ради Марію Колесникову. За її словами, намагались вивести в Україну, як Родненкова та Кравцова. Але вона порвала свій паспорт.
- 10 вересня 2020 року Марія подала заяву до Слідчого комітету через викрадення та погрози.
- Представники ООН з області прав людини вимагали звільнити опозиціонерку Марію Колеснікову.
- Зауважимо, що у 2020 році Марія Колесникова разом з іншими білоруськими опозиціонерами отримала премію імені Сахарова "За свободу думки".
- Колесникова зараз перебуває під вартою. Влада Білорусі заявляє, що підозрює опозиціонерку в справі про "публічні заклики до захоплення влади" в країні. У січні суд у Мінську продовжив термін тримання під вартою до 8 березня 2021 року.