Білоруський батальйон зачистив траншеї вздовж "дороги життя" на Бахмут: відео боїв

Білоруський батальйон "Тэрор", який воює на боці України, виконав важливе завдання на Бахмутському напрямку. Військовим вдалося зачистити траншеї уздовж "дороги життя" на Бахмут.

Білоруський батальйон отримав завдання зачистити лінію траншей уздовж "дороги життя" на Бахмут, контрольовану росіянами. Бійці мали просунутися до бліндажа окупантів та знищити особовий склад ворога.

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Білоруський батальйон закріпився на стратегічно важливому рубежі

У підсумку бійці білоруського батальйону виконали завдання, зайнявши позиції на стратегічно важливому рубежі.

Також військові опублікували відео, як виконували завдання. На кадрах видно наслідки бою між білоруськими бійцями та російськими окупантами.

Кадри показують значні пошкодження техніки та численні втрати, які, ймовірно, належать російським військам. На відео, знятому як дроном, так і самими бійцями, видно, як білоруські війська просуваються по полю, всіяному покинутою технікою.

Використовуючи гранати та стрілецьку зброю, бійці білоруського батальйону успішно викурили окупантів.

Як білоруський батальйон зачистив траншеї вздовж "дороги життя" на Бахмут: відео (18+)

Команда DeepState опублікувала координати місця, про яке мовиться у повідомленні білоруського батальйону. Йдеться про дорогу, яка веде з Часового Яру через Хромове на Бахмут.

Показуємо на карті місце, де білоруський батальйон зачистив окопи

Що відомо про білоруський батальйон