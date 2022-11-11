Білозерка на Херсонщині під українським прапором

Українські захисники повернули під контроль ще одне селище на Херсонщині – Білозерка. Там уже майорить український стяг.

У мережі публікують фото зі звільненого села Білозерка. ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Увага Окупанти б'ються за човни, Генштаб підтвердив звільнення селищ: що відбувається біля Херсона

Від цього населеного пункту до Херсона залишається менш як 10 кілометрів.



У селі Білозерка уже майорить український прапор / Фото Соцмережі

Де розташована Білозерка: показуємо на карті

У мережі уже з'явились перші відео з деокупованого селища. Люди відчувають, що їм боятись уже нічого, вони під опікою ЗСУ, а тому зривають пропагандистські білборди, які розмістили окупанти на вулицях селища.

Актуально про деокупацію Херсонщини

В ОК "Південь" розповіли, що захисники звільнили понад 260 кілометрів квадратних. Просування продовжуються. Військові закликають зберігати режим інформаційної тиші.

Генштаб підтвердив звільнення 12 селищ. серед них П'ятихатки, Дудчани, Бобровий Кут.

У центрі Херсона сили опору 11 листопада встановили український прапор.

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