Білозерка на Херсонщині під українським прапором
11 листопада 2022 , 12:09Читать новость на русском
Українські захисники повернули під контроль ще одне селище на Херсонщині – Білозерка. Там уже майорить український стяг.
У мережі публікують фото зі звільненого села Білозерка. ЗСУ впевнено просуваються вперед.
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Від цього населеного пункту до Херсона залишається менш як 10 кілометрів.
У селі Білозерка уже майорить український прапор / Фото Соцмережі
Де розташована Білозерка: показуємо на карті
У мережі уже з'явились перші відео з деокупованого селища. Люди відчувають, що їм боятись уже нічого, вони під опікою ЗСУ, а тому зривають пропагандистські білборди, які розмістили окупанти на вулицях селища.
Актуально про деокупацію Херсонщини
- В ОК "Південь" розповіли, що захисники звільнили понад 260 кілометрів квадратних. Просування продовжуються. Військові закликають зберігати режим інформаційної тиші.
- Генштаб підтвердив звільнення 12 селищ. серед них П'ятихатки, Дудчани, Бобровий Кут.
- У центрі Херсона сили опору 11 листопада встановили український прапор.
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