Є поранені і проблеми зі світлом, – Соболевський про наслідки чергового удару по Херсонщині
Вдень 10 серпня окупанти завдали артилерійських ударів по Херсонщині. Зокрема росіяни обстріляли Білозерку. Ворожа артилерія влучила по місцевих жителях саме в той момент, коли вони отримували гуманітарну допомогу.
Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів 24 Каналу, що 9 осіб отримали поранення внаслідок обстрілу в Херсонському районі і зокрема в Білозерці.
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Ворог продовжує тактику терору
З постраждалих 5 людей потребують госпіталізації. Вони перебувають в лікарні, лікарі працюють, щоб врятувати їхні життя. Наразі їхній стан стабільний, а прогнози – позитивні.
Ворог продовжує тактику терору, коли обстрілює не військові об'єкти. Він вважає, що гуманітарний центр, лікарні чи дитячі садочки – це військова законна ціль. Це свідома тактика терору, яка неприпустима для жодної цивілізованої країни,
– наголосив заступник голови Херсонської обласної ради.
Окупанти обстріляли 10 серпня Херсонщину: дивіться відео
Крім того, внаслідок обстрілів росіян 6 населених пунктів на Херсонщині залишилось без світла. Роботи з відновлення енергопостачання тривають.
"Найближчим часом наскільки це можливо все буде відновлено. Але зараз працівники енергетичних компаній виконують свою професійну діяльність в дуже складних безпекових умовах, та ще й маючи обмеженні ресурси", – зазначив Юрій Соболевський.
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- На Херсонщині 10 серпня тривали чергові обстріли. Зокрема російська артилерія вдарила по Білозірці близько 11.20. Ворог влучив поруч з гуманітарним штабом. У Херсонській обласній прокуратурі зазначили, що розпочато досудове розслідування за фактом обстрілу.
- Раніше 9 серпня окупанти обстріляли Херсон, випустивши по місту 16 снарядів. Зокрема вони влучили по території дошкільного закладу. Внаслідок обстрілу 72-річний чоловік зазнав травми голови. Також пошкоджена споруда дитячого садочка.
- Крім того, загарбники у Херсонському районі вдарили по житлових кварталах населених пунктів області, території складів комунального підприємства, території та гаражних приміщеннях амбулаторії та по лінії електропередач.
- В Бериславському районі окупанти влучили по території медичного закладу.