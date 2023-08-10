Є поранені і проблеми зі світлом, – Соболевський про наслідки чергового удару по Херсонщині

Вдень 10 серпня окупанти завдали артилерійських ударів по Херсонщині. Зокрема росіяни обстріляли Білозерку. Ворожа артилерія влучила по місцевих жителях саме в той момент, коли вони отримували гуманітарну допомогу.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів 24 Каналу, що 9 осіб отримали поранення внаслідок обстрілу в Херсонському районі і зокрема в Білозерці.

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Ворог продовжує тактику терору

З постраждалих 5 людей потребують госпіталізації. Вони перебувають в лікарні, лікарі працюють, щоб врятувати їхні життя. Наразі їхній стан стабільний, а прогнози – позитивні.

Ворог продовжує тактику терору, коли обстрілює не військові об'єкти. Він вважає, що гуманітарний центр, лікарні чи дитячі садочки – це військова законна ціль. Це свідома тактика терору, яка неприпустима для жодної цивілізованої країни,

– наголосив заступник голови Херсонської обласної ради.

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Крім того, внаслідок обстрілів росіян 6 населених пунктів на Херсонщині залишилось без світла. Роботи з відновлення енергопостачання тривають.

"Найближчим часом наскільки це можливо все буде відновлено. Але зараз працівники енергетичних компаній виконують свою професійну діяльність в дуже складних безпекових умовах, та ще й маючи обмеженні ресурси", – зазначив Юрій Соболевський.

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