Росіяни обстріляли Білозерку в Херсонській області: там були прильоти й горіли будинки

Російські загарбники продовжують тероризувати прифронтові населені пункти Херсонської області. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало селище Білозерка.

Внаслідок зухвалих дій окупантів у населеному пункті були прильоти і пожежі у будинках. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Росіяни сильно обстріляли Білозерку

Місцеві пабліки повідомили 8 травня близько 00 годин 46 хвилин, що російські загарбники випустили повний залп з реактивних систем залпового вогню з тимчасово окупованого лівого берега Херсонської області. Під ударом опинилося саме місто Херсон. Очевидці писали, що там пролунало багато вибухів.

Окрім того, в області також фіксували ворожі дрони-камікадзе типу "Шахед", які рухалися в північному напрямку. Близько 01 години ворог продовжив обстріл Херсона з РСЗВ.

Уже через 6 хвилин стало відомо, що у Білозерці внаслідок ворожого обстрілу є прильоти. У селищі сталося сильне займання, яке очевидці показали на кадрах.



У Білозерці почалася пожежа після ворожого обстрілу / Фото з місцевих телеграм-каналів

Крім того, місцеві жителі повідомляли, що у людей у Білозерці горять будинки внаслідок прильотів. Близько 01 години 35 хвилин російські загарбники знову почали обстрілювати Херсон і прилеглі населені пункти з окупованого лівого берега області.

Росія продовжує обстрілювати Херсонську область

Російська армія 21 квітня бомбардувала Новокаховську громаду у Херсонській області. Два КАБи було випущено по селу Козацьке.

За словами голови обласної держадміністрації Олександр Прокудін, внаслідок удару було зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки. Також один житловий будинок загорівся, але постраждалих там не було.

Сам Херсон того дня також перебував під обстрілом противника. Із самого ранку окупанти крили снарядами одночасно кілька житлових кварталів міста.

Зокрема, у Корабельному районі ворог поцілив у багатоповерхівку та припарковані поруч автомобілі. А у Дніпровському районі внаслідок обстрілу постраждала 81-річна жінка, у якої медики діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію.