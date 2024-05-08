Росіяни обстріляли Білозерку в Херсонській області: там були прильоти й горіли будинки
Російські загарбники продовжують тероризувати прифронтові населені пункти Херсонської області. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало селище Білозерка.
Внаслідок зухвалих дій окупантів у населеному пункті були прильоти і пожежі у будинках. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.
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Росіяни сильно обстріляли Білозерку
Місцеві пабліки повідомили 8 травня близько 00 годин 46 хвилин, що російські загарбники випустили повний залп з реактивних систем залпового вогню з тимчасово окупованого лівого берега Херсонської області. Під ударом опинилося саме місто Херсон. Очевидці писали, що там пролунало багато вибухів.
Окрім того, в області також фіксували ворожі дрони-камікадзе типу "Шахед", які рухалися в північному напрямку. Близько 01 години ворог продовжив обстріл Херсона з РСЗВ.
Уже через 6 хвилин стало відомо, що у Білозерці внаслідок ворожого обстрілу є прильоти. У селищі сталося сильне займання, яке очевидці показали на кадрах.
У Білозерці почалася пожежа після ворожого обстрілу / Фото з місцевих телеграм-каналів
Крім того, місцеві жителі повідомляли, що у людей у Білозерці горять будинки внаслідок прильотів. Близько 01 години 35 хвилин російські загарбники знову почали обстрілювати Херсон і прилеглі населені пункти з окупованого лівого берега області.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Росія продовжує обстрілювати Херсонську область
- Російська армія 21 квітня бомбардувала Новокаховську громаду у Херсонській області. Два КАБи було випущено по селу Козацьке.
- За словами голови обласної держадміністрації Олександр Прокудін, внаслідок удару було зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки. Також один житловий будинок загорівся, але постраждалих там не було.
- Сам Херсон того дня також перебував під обстрілом противника. Із самого ранку окупанти крили снарядами одночасно кілька житлових кварталів міста.
- Зокрема, у Корабельному районі ворог поцілив у багатоповерхівку та припарковані поруч автомобілі. А у Дніпровському районі внаслідок обстрілу постраждала 81-річна жінка, у якої медики діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію.