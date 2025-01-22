Далі буде тільки гірше, – Трамп закликав Росію припинити війну, пригрозивши серйозними санкціями

Дональд Трамп закликав Росію завершити війну. В іншому випадку американський президент погрожує ввести нові санкції та мита на весь російський експорт до США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа у власній соцмережі Truth Social.

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Трамп закликав Росію припинити війну

Дональд Трамп закликав Росію завершити війну в Україні, пригрозивши інакше ввести нові санкції та мита на весь російський експорт до США. Він пригрозив Путіну, що "далі буде тільки гірше".

Далі буде тільки гірше. Якщо ми не укладемо "угоди", і найближчим часом, у мене не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи та санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям,

– написав Трамп.

Президент США додав, що треба закінчувати війну. Він вкотре нагадав, що вона б "ніколи не почалася", якби він був президентом США. Трамп додав, що закінчити війну можна двома способами – легким і важким.

"Легкий спосіб завжди кращий. Настав час укласти угоду. Жодне життя більше не повинно бути втрачене!", – наголосив президент США.

Разом з тим Трамп заявив, що "не хоче шкодити Росії, бо любить російський народ." Він також нагадав, що "мав хороші відносини з Путіним". Крім того, Трамп також додав, що саме "Росія допомогла перемогти у Другій світовій війні, втративши 60 мільйонів життів".

Трамп додав, що своїм закликом укласти угоду та зупинити війну, він "зробить велику послугу Росії, чия економіка зазнає краху, та Путіну".

Раніше видання WSJ повідомило, що президент США Дональд Трамп доручив спецпосланцю США Кіту Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів. Водночас у ЗМІ додають, що Росія не висловила жодної зацікавленості у співпраці з Келлогом.

Своєю чергою у Москві припускають, що взаєморозуміння між Трампом і російським диктатором може призвести до покращення відносин між Росією та США за президентства Дональда Трампа.

Володимир Зеленський додав, що має хороші відносини з президентом США Дональдом Трампом. Український лідер переконаний, що новий президент США робитиме усе можливе, аби війна закінчилася у 2025 році.