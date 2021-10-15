Більше не зможуть працювати на території України, – Данілов про російську мережу Mere
15 жовтня 2021 , 20:10Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Олексій Данілов повідомив, що російська мережа супермаркетів Mere не має права працювати в Україні. Відповідне рішення ухвалили під час засідання РНБО у п'ятницю, 15 жовтня,
За словами Данілова, наразі на території країни функціонує один супермаркет – у Білій Церкві. Його діяльність секретар РНБО схарактеризував як "щось там пораються".
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Хотів вас попередити, що на сьогодні тільки єдине місто – це Біла Церква. Там вони ще, скажімо так, щось там пораються. Але після сьогоднішнього засідання РНБО вони вже не можуть працювати на території нашої країни,
– наголосив Данілов.
Mere в Україні: головне
- Влітку 2021 року мережа Mere анонсувала відкриття в Україні 40 супермаркетів. Зокрема, у Білій Церкві та
- Чернівцях.
- Данілов тоді заявив, що Mere в Україні не працюватиме. Секретар РНБО наголосив: "це спецоперація російських спецслужб, які зараз мають велике бажання розгорнути на території Херсонської, Одеської, Миколаївської, Запорізької областей так звану мережу дискаунтерів для використання під час виборчого процесу для досягнення своєї політичної мети".
- Водночас вже у серпні з'явилися повідомлення, що російські супермаркети запрацювали у Нікополі та Павлограді Дніпропетровської області.
- Данілов назвав цю інформацію фейком.