Більше ніж за час Афганської війни: в Росії назвали нову цифру втрат окупантів
Джерело:Meduza
Російські журналісти змогли підтвердити загибель 15 тисяч російських військових в Україні. Цифра вища, ніж офіційне число загиблих в Афганській війні. Втім, значно нижча від офіційної статистики Генштабу.
Журналісти вказують, інформація була зібрана на основі відкритих даних, тобто про них росіяни писали публічно і це було легко простежити.
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Серед загиблих:
- понад 1200 мобілізованих;
- понад 1300 ув'язнених;
- більше ніж 1800 офіцерів;
- 199 офіцерів вищого рангу – підполковників, полковників і генералів.
Більше, ніж за час Афганської війни
Тобто, навіть за цими даними, за рік війни проти України, Росія втратила більше солдат, ніж Радянський Союз за час Афганської війни. Тоді ж, згідно з офіційними оцінками, загинули 15 051 людина.
Водночас журналісти зауважили, що реальний рівень втрат значно вищий, оскільки вони у своїй статистиці врахували випадки, які підтверджуються публічно.Важливо! У США мають дещо інші дані, їх статистика втрат окупантів навіть вища, ніж офіційні дані Генштабу. Так, з початку повномаштабного вторгнення Росії втрати окупантів сягнули 200 тисяч живої сили. Однак, мова про вбитих та поранених загарбників.
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Реальна статистика втрат Росії
- Лише за минулу добу наші воїни знищили ще близько 970 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає – 146 820 військових.
- Щодо техніки, то Росія теж позбувається її шаленими темпами. Так кількість спалених танків сягає близько 3 тисяч. артилерійських систем – близько 2 тисяч, а БМП – аж близько 6 тисяч.
- Зауважимо, що сьогодні наші захисники прозвітували, що відбили наступ російських окупантів у районі Кремінної, на Луганщині. Внаслідок невдалого штурму росіяни втрати 70 осіб з особового складу.