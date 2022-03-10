Більше санкцій і підтримки: Зеленський знову поговорив з Джонсоном
10 березня 2022 , 00:18Читать новость на русском
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Україна продовжує наполягати на посиленні санкцій проти Росії, яка кожного дня вчиняє ще жахливіші воєнні злочини.
Так, президент Володимир Зеленський провів чергову розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Лідери країн обговорили посилення санкційного тиску на Росію.
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Також Зеленський обговорив з британським лідером подальшу підтримку України в боротьбі з агресором, зокрема оборонну допомогу.
Ціную лідерство Великої Британії у протидії злочину, який скоює Росія на українській землі,
– написав Зеленський.
Підтримка Великої Британії
- Велика Британія повністю відмовилася від російської нафти, газу та вугілля, принаймні до кінця 2022 року.
- Країна також наполягає на повному відключенні Росії від SWIFT – рішенні, про яке Україна говорить з першого дня війни.
- Також прем'єр-міністр Борис Джонсон відреагував на обстріл лікарні в Маріуполі. Він запевнив, що Путін обов'язково відповідатиме за свої жахливі злочини.
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