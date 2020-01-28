12:12
28 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто насправді тренує агентів Кремля. Російський нострадамус
      Вєсті Кремля
      19:06, 25 січня
      Вєсті.UA: Зустріч з Богданом за 5 тисяч. Незламний Аваков
      Вєсті.UA
      10:34, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Нова тема
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Більше тисячі випускників Одеської юридичної академії отримали дипломи магістрів

      Нова тема 41

      В традиційному академічному вбранні – мантії і квадратній шапочці – випускники Одеської юридичної академії чекали на мить, до якої йшли більше п'яти років.

      Дипломованих юристів, політологів, соціологів та журналістів вітав Президент Національного університету "Одеська юридична академія".

      Чудово, що у нас навчається вся Україна. Це і Тернопіль, і Львів, і Івано-Франківськ, і Харків. Я вам хочу сказати, що це і Крим, і Луганськ, і Донецьк. Подивіться, скільки випускників і наскільки вони талановиті,
      – сказав президент Національного університету "Одеська юридична академія" Сергій Ківалов.

      Юридична академія забезпечує високу якість освіти, має давні академічні зв'язки з провідними вишами світу. Завдяки цьому студенти отримують можливість стажуватися в органах державної влади і за кордоном.

      "Ці знання та навички, які нам хотіли так палко передати наші викладачі мені знадобилися. І сьогодні я уже знайшов роботу, працюю в юридичній компанії, яка входить в п’ятірку кращих в України", – розповів випускник Національного університету "Одеська юридична академія" Ігор Коловіч.

      Я проходила стажування в апараті Верховної Ради України в минулому році. Це така ініціатива, яка дозволяє молодим фахівцям увійти в професію в законодавчому органі нашої держави,
      – поділилась випускниця Національного університету "Одеська юридична академія" Ганна Таран.

      Студенти академії мають можливість відвідувати лекції з правових дисциплін, які викладають англійською, німецькою та французькою мовами. Тут працює Центр культури, сучасні спортивні комплекси, спортивні та тренажерні зали. Майже половина цьогорічних випускників Юридичної академії отримали дипломі з відзнакою.

      Кодування телеканалів: навіщо це Україні та що тепер робити
      сьогодні
      52095
      Теги: Новини Одеси Сергій Ківалов Освіта
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Украине с Европой по пути?
      Павло Казарін 63
      сьогодні , 08:33 Про чергове розведення військ, або Тінь Давосу над Донбасом
      Блоги 292
      16 січня , 14:11 Електрокаміни та їх типи: від підлогових до настінних
      1133
      27 січня , 09:07 Афіша Києва на тиждень: куди піти 27 січня — 2 лютого
      411
      сьогодні , 08:07 Головні новини 27 січня: чи є коронавірус в Україні, зустріч Зеленського з Дудою, падіння літака
      Ірина Кошанська 2814
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук