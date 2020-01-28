Більше тисячі випускників Одеської юридичної академії отримали дипломи магістрів

В традиційному академічному вбранні – мантії і квадратній шапочці – випускники Одеської юридичної академії чекали на мить, до якої йшли більше п'яти років.

Дипломованих юристів, політологів, соціологів та журналістів вітав Президент Національного університету "Одеська юридична академія".

Чудово, що у нас навчається вся Україна. Це і Тернопіль, і Львів, і Івано-Франківськ, і Харків. Я вам хочу сказати, що це і Крим, і Луганськ, і Донецьк. Подивіться, скільки випускників і наскільки вони талановиті,

– сказав президент Національного університету "Одеська юридична академія" Сергій Ківалов.

Юридична академія забезпечує високу якість освіти, має давні академічні зв'язки з провідними вишами світу. Завдяки цьому студенти отримують можливість стажуватися в органах державної влади і за кордоном.

"Ці знання та навички, які нам хотіли так палко передати наші викладачі мені знадобилися. І сьогодні я уже знайшов роботу, працюю в юридичній компанії, яка входить в п’ятірку кращих в України", – розповів випускник Національного університету "Одеська юридична академія" Ігор Коловіч.

Я проходила стажування в апараті Верховної Ради України в минулому році. Це така ініціатива, яка дозволяє молодим фахівцям увійти в професію в законодавчому органі нашої держави,

– поділилась випускниця Національного університету "Одеська юридична академія" Ганна Таран.

Студенти академії мають можливість відвідувати лекції з правових дисциплін, які викладають англійською, німецькою та французькою мовами. Тут працює Центр культури, сучасні спортивні комплекси, спортивні та тренажерні зали. Майже половина цьогорічних випускників Юридичної академії отримали дипломі з відзнакою.