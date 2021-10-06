Більшість британців вважають Brexit провалом: опитування

Більше ніж половина британців вважають, що Велика Британія зробила помилку покинувши Євросоюз. Навіть частина тих, хто раніше були прихильниками виходу з ЄС, зараз сильно розчаровані.

Такі результати опитування, проведеного Savanta ComRes.

Актуально Відлуння Brexit: у Великій Британії знищать до 120 тисяч свиней через дефіцит працівників

52% британців вважають, що Brexit був малорезультативний,

36% – що вихід з ЄС був успішним.

Прихильників консерваторів не влаштовує життя за межами ЄС

Багато прихильників Консервативної влади не влаштовує рівень життя поза межами блоку. Кожен третій виборець-консерватор зараз шкодує, що країна покинула ЄС. Ба більше, кожен п'ятий з тих, хто голосує за партію Бориса Джонсона впевнений, що шанси консерваторів зростуть, якщо вони обіцятимуть повернення до Євросоюзу.

В уряді Британії обіцяють "відродження"

Тим часом головний представник уряду Британії з питань Brexit Девід Фрост заявив, що "тривала погана мрія з перебування в ЄС" завершилась, а натомість почалось "британське відродження".

Як це було Велика Британія остаточно вийшла з ЄС: як Brexit зустріли британці та європейці – фото, відео

Зазначимо, що наразі жодна британська велика партія не підтримала офіційно повернення до Євросоюзу. Лейбористи відкинули навіть ідею приєднання до єдиного ринку.