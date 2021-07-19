Більшість киян задоволена роботою Кличка: свіже дослідження

Більшість мешканців Києва вважають, що місцева влада справляється зі своїми завданнями значно краще, аніж державна. При цьому діяльністю мера столиці Віталія Кличка задоволені 50% опитаних.

Про це свідчать дані свіжого соціологічного дослідження, яке проводила група "Рейтинг" з 10 до 14 липня. Спеціалісти опитали 1200 жителів столиці методом особистого формалізованого інтерв'ю.

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Як зазначили соціологи, вибірка у них вийшла репрезентативна за віком та статтю, а статистична похибка дослідження – не більше 2,8%.

За результатами роботи випередив Зеленського та Шмигаля

Відповіді мешканців столиці свідчать про те, що кияни краще оцінюють місцевий стан справ, аніж ситуацію в Україні. Лише 29% людей вважають, що країна під нинішнім керівництвом рухається у правильному напрямку. 57% опитаних незадоволені загальною ситуацією у країні.

Що ж стосується справ у Києві, то 38% вважають, що місто рухається у потрібному напрямку. 52% – жителів дотримуються протилежної думки.Коли ж мова йде про оцінку роботи мера, відповіді жителів столиці стверджують, що Віталія Кличка знову могли б переобрати міським головою. Його роботою задоволені 50% опитаних. 44% людей, які брали участь в дослідженні, незадоволені діяльністю Кличка.

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У цьому пункті керівник столиці значно обійшов керівників держави. Діяльністю Зеленського задоволені лише 36% опитаних. Понад половина киян – 57% – незадоволені тим, як президент виконує свої функції. А от роботою прем’єр-міністра Шмигаля задоволені лише 16% жителів столиці. Незадоволені – 66%.

Віталій Кличко впевнено переміг на місцевих виборах 2020 року. Чинний мер обійшов всіх конкурентів у першому турі. За нього проголосували 50,52 киян, які прийшли на вибори.