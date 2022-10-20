У ГУР розповіли, скільки "вагнерівців" воює в Україні: більшість з них найманці-зеки

До бойових дій на території України залучено понад 8 тисяч найманців ПВК "Вагнера". Більшість із них це колишні ув’язнені.

Більшість членів російської ПВК "Вагнер" складають найманці з-поміж колишніх ув'язнених. На них також припадає найбільший відсоток загиблих.

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Більшість "вагнерівців" – колишні ув'язнені

Більшість підрозділів наразі перебувають безпосередньо в районах вздовж лінії бойового зіткнення. Їхня задача полягає у підтримці меншої за чисельністю групи досвідчених "контрактників".

Переважну частину особового складу штурмових загонів вказаної ПВК складають найманці, завербовані з числа ув’язнених,

– повідомляє розвідка.

Аби не опинитись під загрозою "кадрового голоду" "вагнерівці" влаштували термінову підготовку для кількасот додаткових найманців, які є колишніми ув'язненими, щоб найближчим часом їх відправити у зону бойових дій.

Як ФСБ намагалась наповнити Україну завербованими "зеками"

Російська ФСБ завербувала "зеків", які відбували покарання на окупованій території Луганщини. Ув'язнені мали виконувати ворожі завдання проти України.

Контррозвідці СБУ вдалося нейтралізувати російську агентурну мережу, яку ворог перекинув до різних регіонів України. У ворожу мережу входило 7 ув'язнених, вони перебували на територіях тюрем Київської, Харківської, Дніпропетровської та Чернігівської областей.

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