Більшість українців виступають проти будь-яких вимог Росії: вагаються лише щодо мінських угод

Більшість українців виступають проти будь-яких вимог Росії. Йдеться про визнання частиною РФ окупованих територій Донбасу та Криму. Вагаються люди лише через мінську угоди.

Компанія Info Sapiens провела всеукраїнське опитування для Британського дослідницького агентства щодо ставлення українців до вимог Росії.

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Більшість українців виступають проти будь-яких вимог РФ

Опитування показало:

79% українців проти офіційного визнання частиною Росії раніше окупованих районів Донбасу,

75% проти офіційного визнання Криму частиною Росії,

56% проти заборони на вступ України до НАТО.

Водночас лише менше половини українців проти того, щоб Україна виконувала всі мінські домовленості.



Українці проти будь-яких угод з РФ / Скріншот

До слова, війна Росії проти України триває другий тиждень. За цей час на нашу територію вдерлися тисячі російських військових. Які окупанти заходили захоплювати Україну – читайте у статті.

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