Більшість утримувалися в полоні з перших днів війни, – Лубінець про обмін

Україна 14 вересня провела черговий обмін полоненими з Росією. Цього разу вдалося звільнити ще 103 наших захисників. Більшість була у ворожому полоні з перших днів повномасштабної війни.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини. Дмитро Лубінець також показав кадри обміну й розповів подробиці.

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Обмін полоненими 14 вересня

Омбудсман зауважив, що другий день поспіль ми маємо чудові новини. Сьогодні в Україну вдалося повернути ще 103 наших людей. Зокрема, 82 рядових та сержантів, 21 офіцера. Це захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя та "Азовсталі", Луганщини, Запоріжжя й Харківщини.

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Серед звільнених — оборонці 36 бригади морської піхоти, Нацгвардії, зокрема, 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", прикордонники, представники спецпідрозділу "Кракен". Також є представники Нацполіції й тероборони, ДСНС, підрозділів ЗСУ.

Переважна більшість звільнених – люди, які утримувалися з перших днів війни,

– наголосив Дмитро Лубінець.

Додав, що представники Офісу Омбудсмана перебувають на місці обміну з метою контролю дотримання прав людини відповідно до міжнародного гуманітарного права й Женевських конвенцій. Співробітники фіксують, у якому стані звільнені повертаються в Україну, а також інформують про їхні права.

Повернені потребують серйозної реабілітації, адже за час перебування у полоні стан їхнього здоров'я значно погіршився,

– підкреслив Уповноважений з прав людини.

Лубінець подякував за злагоджену роботу держорганам, зокрема, Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими та Об'єднаному центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України при СБУ.

Сьогодні ще 103 родини отримали довгоочікувану звістку! Сім'ї, які чекають такої ж новини, не втрачайте віри! Ми робимо все, щоб повернути ваших рідних додому,

– заявив Омбудсман.

Зверніть увагу! Загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося провести 57 обмінів військовополоненими й повернути 3672 українців.