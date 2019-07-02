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      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Більшість партій в Україні – структури для торгівлі, – політолог

      204 Читать новость на русском
      З понад 300 партій у виборах беруть участь тільки 20
      З понад 300 партій у виборах беруть участь тільки 20 / 24 канал

      Питання великої кількості партій треба виносити на розгляд парламенту. Адже переважно це законсервовані структури, які в певний момент викуповуються і перейменовуються.

      Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Леонов.

      Читайте також: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

      Більшість партій в Україні – мертві структури, що можуть бути тільки елементом продажу або торгівлі. Навіть прайси є. Потрібно застосувати до них обмеження. Зокрема, зупиняти реєстрацію тих партій, що пропускають кілька виборчих циклів. Ще один запобіжник: партії повинні сплатити до Держбюджету певні внески,
      – зазначає Олександр Леонов.

      Водночас політолог зауважує, критерії повинні бути чіткими. Є багато партій, які беруть участь тільки в місцевих виборах. Це логічно для молодих організацій. На нинішніх парламентських виборах деякі партії не беруть участі на всеукраїнському рівні, але від них балотуються кандидати по одномандатних округах. Це все треба врахувати.

      Читайте також: Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси

      Скільки партій в Україні і скільки з них бере участь у виборах?

      За повідомленням Комітету виборців України, лише 21 із 352 політичних партій зареєструвала виборчі списки.

      Таким чином 94% українських партій проігнорували вибори в багатомандатному окрузі.

      Загалом кількість партій-суб'єктів виборчого процесу складає 65 політичних сил (партії, які висунули кілька кандидатів у одномандатних округах, мають представництво в окружних виборчих комісіях). Нагадаємо, що систематична неучасть партій у виборах може стати підставою для анулювання її реєстрації. Так, відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону "Про політичні партії в Україні" у разі невисування політичною партією своїх кандидатів по виборах Президента України та виборах народних депутатів України протягом десяти років орган, який зареєстрував політичну партію, має звернутися до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва.

      парламентські вибори 2019

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Верховна Рада ЦВК
      Джерело: 24 канал
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