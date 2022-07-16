Тривога лунала у більшості областей України, вибухи чули у Миколаєві, Нікополі, Одесі
Джерело:Суспільне
У більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Людей закликали негайно пройти в укриття. Одразу надійшли й повідомлення, що у Миколаєві знову лунають вибухи.
Відповідну інформацію оприлюднили ЗМІ. Тривоги почались орієнтовно о 03:46 16 липня, а про вибухи стало відомо орієнтовно за декілька хвилин – о 04:04.
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У багатьох областях увімкнути сирени
Повітряну тривогу оголосили на:
- Сході;
- Півночі;
- Півдні;
- та у Центральній Україні.
Виняток тільки Західна Україна. Окрім того, повітряної тривоги не було на Херсонщині та в Криму, адже ці землі тимчасово окупувала росія.
Ба більше, не вимикають сигнал повітряної тривоги на Луганщині – там він лунає з 2 квітня.
Вибухи в Миколаєві та Нікополі
ЗМІ повідомили, що у Миколаєві знову пролунали вибухи. Проте влада офіційно про це ще не сповіщала.
Окрім того, вибухи пролунали у Нікополі Дніпропетровської області. Мер міста закликав людей не виходити з укриттів, не публікувати фото та відео на жодних ресурсах.
З'ясовуємо подробиці, деталі пізніше,
– пояснив Олександр Саюк.
Він також закликав людей бути спокійними та чекати наступних повідомлень.
Користувач мережі в коментарях до новини 24 каналу написав про ситуацію в Нікополі: "Тактика о 4-й ранку, нічого не нагадує? По Нікополю прилетіло, дуже гучно. Аж стіни затряслися".
"Приліт" по Одесі
Місцеві жителі повідомили про вибух в Одесі. Спочатку люди помітили густий дим, згодом – написали про пожежу.Зауважимо: після цього сирени почали лунати й на Заході, та водночас у деяких інших областях повітряну тривогу скасовували. О 5:45 мапа тривог "позеленіла".
Коротко про останні атаки на Україну
- 15 липня ввечері окупанти атакували Дніпро. Вороги запустили по місті 6 ракет. На щастя, чотири вдалось збити ППО, проте дві влучили по місту. Відомо, що вдарили по промисловому підприємству й там спалахнула пожежа. Внаслідок атаки ворога загинули 3 людей, ще 15 – поранені.
- Вранці 15 липня російські окупанти вдарили по Миколаєву. Відомо, що поцілили у два університети. Внаслідок атаки ворога поранились двоє людей, ніхто не загинув.
- Варто пригадати, що 14 липня росія вдарила трьома ракетами по центру Вінниці. Там було людно. У результаті атаки загинули 23 людини, ще 197 – поранені. росіяни обірвали життя 3 дітей віком до 10 років.
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