Тривога лунала у більшості областей України, вибухи чули у Миколаєві, Нікополі, Одесі

16 липня 2022 , 04:08
Читать новость на русском

Джерело:

Суспільне

У більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Людей закликали негайно пройти в укриття. Одразу надійшли й повідомлення, що у Миколаєві знову лунають вибухи.

Відповідну інформацію оприлюднили ЗМІ. Тривоги почались орієнтовно о 03:46 16 липня, а про вибухи стало відомо орієнтовно за декілька хвилин – о 04:04. 

Зауважте У Дніпрі "прильоти" по промисловому підприємству і жвавій вулиці поряд: відомо про 3 загиблих

У багатьох областях увімкнути сирени

Повітряну тривогу оголосили на:

  • Сході;
  • Півночі;
  • Півдні; 
  • та у Центральній Україні.

Виняток тільки Західна Україна. Окрім того, повітряної тривоги не було на Херсонщині та в Криму, адже ці землі тимчасово окупувала росія. 

Ба більше, не вимикають сигнал повітряної тривоги на Луганщині – там він лунає з 2 квітня.  

Вибухи в Миколаєві та Нікополі

ЗМІ повідомили, що у Миколаєві знову пролунали вибухи. Проте влада офіційно про це ще не сповіщала. 

Окрім того, вибухи пролунали у Нікополі Дніпропетровської області. Мер міста закликав людей не виходити з укриттів, не публікувати фото та відео на жодних ресурсах.

З'ясовуємо подробиці, деталі пізніше,
пояснив Олександр Саюк. 

Він також закликав людей бути спокійними та чекати наступних повідомлень. 

Користувач мережі в коментарях до новини 24 каналу написав про ситуацію в Нікополі: "Тактика о 4-й ранку, нічого не нагадує? По Нікополю прилетіло, дуже гучно. Аж стіни затряслися". 

"Приліт" по Одесі

Місцеві жителі повідомили про вибух в Одесі. Спочатку люди помітили густий дим, згодом – написали про пожежу.

Зауважимо: після цього сирени почали лунати й на Заході, та водночас у деяких інших областях повітряну тривогу скасовували. О 5:45 мапа тривог "позеленіла".

Коротко про останні атаки на Україну

Дивіться також – після удару по Вінниці тіла двох дітей ще не ідентифікували: відео

 

Автор: Діана Квасневська