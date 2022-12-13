По всій Україні повітряна тривога – негайно перейдіть в укриття

13 грудня 2022, 14:42
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Джерело:

єМапа

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Людей просять негайно перейти у сховище.

Повітряну тривогу спершу оголосили на Сході та Півночі країни, а потім вона стрімко поширилась й на Захід. Станом на 14:42 карта повністю "почервоніла". 

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Причина тривоги – зліт МіГ-31К

Моніторингова група OSINT повідомила, що причина оголошення повітряної небезпеки – активність ракетоносіїв МіГ-31К. Ба більше, район зльоту невідомий.

Важливо! МіГ-31К потенційний носій гіперзвукової ракети "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Тому тривоги оголошені по всіх областях України.

Активність ворожої авіації: 

Згодом моніторингова група Білорускі Гаюн повідомила про те, що до Білорусі прилетіли три російських МіГ-31К:

  • 15:06 – з реєстраційним номером RF-95194;
  • 15:11 – другий МіГ-31К з реєстраційним номером RF-92445;
  • 15:20 – прилетів третій МіГ-31К, номер – RF-92215.

Зазначають, що МіГ-31К прямують на військовий аеродром у Мачулищах.

В яких областях оголосили повітряну тривогу: 

  • Києві та Київській області;
  • Полтавській області;
  • Черкаській області;
  • Чернігівській області;
  • Харківській області;
  • Кіровоградській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Миколаївській області;
  • Донецькій області;
  • Житомирській області;
  • Вінницькій області,
  • Львівській області;
  • Рівненській області;
  • Волинській області;
  • Хмельницькій області;
  • Івано-франківській області;
  • Закарпатській області;
  • Одеській області;
  • Херсонській області;
  • Запорізькій області.


Повітряна тривога оголошена у всіх областях країни станом на 15:10 / Скриншот єМапа

Коротко про загрозу нового масованого обстрілу

  • Попередня масована ракетна атака минулого тижня закінчилась частковим знеструмленням певних регіонів та проблемами в критичній інфраструктурі.
  • У Повітряних силах ЗСУ попередили, що головною ціллю загарбників й далі є об'єкти, які забезпечують українців електроенергією.
  • Окупанти розуміють, що програють на полі бою, а тому намагаються тиснути психологічно руйнуючи енергосистему країни та позбавляючи українців тепла та світла. 
  • Ворожа авіація розосереджена через "бавовну" на російських авіабазах минулого тижня, але це не означає, що загрози масованого удару немає.
  • Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Росія готується до чергових обстрілів.  
  • За даними української розвідки, що у Росії ще є ракети на 3 – 5 хвиль масованого обстрілу.

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Автор: Анастасія Лукашевська