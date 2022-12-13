По всій Україні повітряна тривога – негайно перейдіть в укриття
Джерело:єМапа
В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Людей просять негайно перейти у сховище.
Повітряну тривогу спершу оголосили на Сході та Півночі країни, а потім вона стрімко поширилась й на Захід. Станом на 14:42 карта повністю "почервоніла".
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Причина тривоги – зліт МіГ-31К
Моніторингова група OSINT повідомила, що причина оголошення повітряної небезпеки – активність ракетоносіїв МіГ-31К. Ба більше, район зльоту невідомий.Важливо! МіГ-31К потенційний носій гіперзвукової ракети "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Тому тривоги оголошені по всіх областях України.
Активність ворожої авіації:
Згодом моніторингова група Білорускі Гаюн повідомила про те, що до Білорусі прилетіли три російських МіГ-31К:
- 15:06 – з реєстраційним номером RF-95194;
- 15:11 – другий МіГ-31К з реєстраційним номером RF-92445;
- 15:20 – прилетів третій МіГ-31К, номер – RF-92215.
Зазначають, що МіГ-31К прямують на військовий аеродром у Мачулищах.
В яких областях оголосили повітряну тривогу:
- Києві та Київській області;
- Полтавській області;
- Черкаській області;
- Чернігівській області;
- Харківській області;
- Кіровоградській області;
- Дніпропетровській області;
- Миколаївській області;
- Донецькій області;
- Житомирській області;
- Вінницькій області,
- Львівській області;
- Рівненській області;
- Волинській області;
- Хмельницькій області;
- Івано-франківській області;
- Закарпатській області;
- Одеській області;
- Херсонській області;
- Запорізькій області.
Повітряна тривога оголошена у всіх областях країни станом на 15:10 / Скриншот єМапа
Коротко про загрозу нового масованого обстрілу
- Попередня масована ракетна атака минулого тижня закінчилась частковим знеструмленням певних регіонів та проблемами в критичній інфраструктурі.
- У Повітряних силах ЗСУ попередили, що головною ціллю загарбників й далі є об'єкти, які забезпечують українців електроенергією.
- Окупанти розуміють, що програють на полі бою, а тому намагаються тиснути психологічно руйнуючи енергосистему країни та позбавляючи українців тепла та світла.
- Ворожа авіація розосереджена через "бавовну" на російських авіабазах минулого тижня, але це не означає, що загрози масованого удару немає.
- Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Росія готується до чергових обстрілів.
- За даними української розвідки, що у Росії ще є ракети на 3 – 5 хвиль масованого обстрілу.
Увага І без світла добре бачимо, куди стріляти і що звільняти, – Зеленський