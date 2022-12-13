По всій Україні повітряна тривога – негайно перейдіть в укриття

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Людей просять негайно перейти у сховище.

Повітряну тривогу спершу оголосили на Сході та Півночі країни, а потім вона стрімко поширилась й на Захід. Станом на 14:42 карта повністю "почервоніла".

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Причина тривоги – зліт МіГ-31К

Моніторингова група OSINT повідомила, що причина оголошення повітряної небезпеки – активність ракетоносіїв МіГ-31К. Ба більше, район зльоту невідомий.

МіГ-31К потенційний носій гіперзвукової ракети "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Тому тривоги оголошені по всіх областях України.

Активність ворожої авіації:

Згодом моніторингова група Білорускі Гаюн повідомила про те, що до Білорусі прилетіли три російських МіГ-31К:

15:06 – з реєстраційним номером RF-95194;

15:11 – другий МіГ-31К з реєстраційним номером RF-92445;

15:20 – прилетів третій МіГ-31К, номер – RF-92215.

Зазначають, що МіГ-31К прямують на військовий аеродром у Мачулищах.

В яких областях оголосили повітряну тривогу:

Києві та Київській області;

Полтавській області;

Черкаській області;

Чернігівській області;

Харківській області;

Кіровоградській області;

Дніпропетровській області;

Миколаївській області;

Донецькій області;

Житомирській області;

Вінницькій області,

Львівській області;

Рівненській області;

Волинській області;

Хмельницькій області;

Івано-франківській області;

Закарпатській області;

Одеській області;

Херсонській області;

Запорізькій області.



Повітряна тривога оголошена у всіх областях країни станом на 15:10 / Скриншот єМапа

Коротко про загрозу нового масованого обстрілу

Попередня масована ракетна атака минулого тижня закінчилась частковим знеструмленням певних регіонів та проблемами в критичній інфраструктурі.

У Повітряних силах ЗСУ попередили, що головною ціллю загарбників й далі є об'єкти, які забезпечують українців електроенергією.

Окупанти розуміють, що програють на полі бою, а тому намагаються тиснути психологічно руйнуючи енергосистему країни та позбавляючи українців тепла та світла.

Ворожа авіація розосереджена через "бавовну" на російських авіабазах минулого тижня, але це не означає, що загрози масованого удару немає.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Росія готується до чергових обстрілів.

За даними української розвідки, що у Росії ще є ракети на 3 – 5 хвиль масованого обстрілу.

Увага І без світла добре бачимо, куди стріляти і що звільняти, – Зеленський