Була загроза ударів із Півдня: у багатьох областях лунала повітряна тривога

П'ятниця у більшості регіонів України не минула спокійно. Ввечері 7 квітня у багатьох областях завили сирени, які сповіщають про повітряну небезпеку.

Як повідомляють українські телеграм-канали, існує загроза ударів із Півдня, передає 24 Канал.

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В усіх областях, крім тимчасово окупованого Криму та Луганщини оголосили відбої повітряної тривоги.Моніторингові канали повідомляють, що є загроза застосування БРК "Бастіон"/ОТРК "Іскандер" із Криму.Моніторингові групи стверджують, що на Миколаївщині, попередньо, є збиття БпЛА. Станом на 19:37 все чисто. Запусків ракет не було.Тривога, ймовірно, викликана активністю ворожої авіації в південному регіоні. Мовиться про літаки Су-35. Також існує загроза ракетного удару по центральних областях.



Повітряна тривога в Україні 7 квітня / Фото map.ukrainealarm

В ОК "Південь" розповіли про нову тактику ворога

Ворог немає успіхів на суходолі, тож вдався до нової тактики у повітрі. Зокрема, окупанти частіше застосовують авіацію та безпілотники. Про це заявила керівниця об'єднаного координаційного штабу сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. За її словами, ворог прив'язує до БпЛА розривні гранати та намагається уразити скупчення людей.

Мовиться про скупчення людей, де роздається гуманітарна допомога. Це класична ознака тероризму, бо інших цілей це не переслідує. Тому ми закликаємо людей не збиратися разом на відкритих територіях,

– підкреслила Гуменюк.

Керівниця об'єднаного координаційного штабу сил оборони Півдня констатувала, що це – крок відчаю.

У ворога закінчуються запаси техніки