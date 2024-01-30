У більшості областей України повітряна тривога: росіяни атакували ракетами - де були вибухи

30 січня 2024, 20:11
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Джерело:

ПС ЗСУ

Ввечері більша частина України "почервоніла". Жителі Полтавської області чули вибухи.

У вівторок, 30 січня, у багатьох областях України оголошували тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про небезпеку.

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Що відомо про атаку 30 січня

 
20:46 На Кіровоградщині оголосили повітряну тривогу.20:45 У Сумській та Запорізькій областях теж оголосили тривогу.20:44 У Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях оголосили повітряну тривогу. ПС ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.20:35 Відбій повітряної тривоги також оголосили у Полтавській, Черкаській, Сумській, Кіровоградській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.20:33 В Одеській області теж оголосили відбій.20:32 У Вінницькій області оголосили відбій.20:05 На Одещині теж оголосили повітряну тривогу.20:04 У Миколаївській та Вінницькій областях оголосили повітряну тривогу.20:03 ПС ЗСУ попередили про повторні запуски російських ракет у напрямку Кременчука.20:02 На Полтавщині чули вибухи. За попередньою та неперевіреною інформацією від моніторингових каналів, окупанти могли застосувати "Іскандер-М".20:02 У Запорізькій області оголосили повітряну тривогу.20:00 Повітряні сили закликали жителів Кременчука перебувати в укриттях.19:59 Повітряні сили пояснили оголошення тривог в цих областях загрозою застосування росіянами балістики.19:59 Черкаська область теж "почервоніла".19:58 У Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Сумській та Кіровоградській областях оголосили також повітряну тривогу.19:57 На Харківщині оголосили повітряну тривогу.
 19:54 У Запорізькій області оголосили відбій.19:41 Загроза ударних дронів для Запорізької та Дніпропетровської областей минула.19:41 На Донеччині та Харківщині теж оголосили відбій.19:39 На Дніпропетровщині оголосили відбій.19:23 Херсонщина "почервоніла".18:52 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА у напрямку Дніпра.18:40 У Донецькій та Харківській областях оголошували повітряну тривогу. У ПС ЗСУ пояснили це активністю ворожої тактичної авіації на східному напрямку.18:39 ПС ЗСУ попередили про рух "Шахедів" з Півдня у напрямку Дніпропетровської області.18:35 На Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу.

Росія продовжує тероризувати Україну

  • Цього вівторка, 30 січня, жителі та гості Харкова чули вибухи під час повітряної тривоги. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.
  • Згодом з'ясувалося, що у передмісті Харкова стався приліт. Окупанти поцілили поблизу селища Коротич.
  • Також 30 січня російські загарбники атакували Дніпропетровщину. ПС ЗСУ та моніторингові канали попереджали про рух ракети Х-59 у напрямку Дніпра.
  • Жителі Дніпропетровської області після цього почули звуки вибухів. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак пізніше повідомив про приліт у Синельниківському районі.
  • За словами Лисака, росіяни поцілили по подвір'ю місцевих жителів Окупанти частково зруйнували житловий будинок, а також пошкодили ще 31 оселю, кілька господарських споруд, гараж та ЛЕП.

Автор: Петро Залива