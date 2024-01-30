У більшості областей України повітряна тривога: росіяни атакували ракетами - де були вибухи

Ввечері більша частина України "почервоніла". Жителі Полтавської області чули вибухи.

У вівторок, 30 січня, у багатьох областях України оголошували тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про небезпеку.

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Що відомо про атаку 30 січня

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Цього вівторка, 30 січня, жителі та гості Харкова чули вибухи під час повітряної тривоги. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

Згодом з'ясувалося, що у передмісті Харкова стався приліт. Окупанти поцілили поблизу селища Коротич.

Також 30 січня російські загарбники атакували Дніпропетровщину. ПС ЗСУ та моніторингові канали попереджали про рух ракети Х-59 у напрямку Дніпра.

Жителі Дніпропетровської області після цього почули звуки вибухів. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак пізніше повідомив про приліт у Синельниківському районі.

За словами Лисака, росіяни поцілили по подвір'ю місцевих жителів Окупанти частково зруйнували житловий будинок, а також пошкодили ще 31 оселю, кілька господарських споруд, гараж та ЛЕП.

На Кіровоградщині оголосили повітряну тривогу.У Сумській та Запорізькій областях теж оголосили тривогу.У Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях оголосили повітряну тривогу. ПС ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.Відбій повітряної тривоги також оголосили у Полтавській, Черкаській, Сумській, Кіровоградській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.В Одеській області теж оголосили відбій.У Вінницькій області оголосили відбій.На Одещині теж оголосили повітряну тривогу.У Миколаївській та Вінницькій областях оголосили повітряну тривогу.ПС ЗСУ попередили про повторні запуски російських ракет у напрямку Кременчука.На Полтавщині чули вибухи. За попередньою та неперевіреною інформацією від моніторингових каналів, окупанти могли застосувати "Іскандер-М".У Запорізькій області оголосили повітряну тривогу.Повітряні сили закликали жителів Кременчука перебувати в укриттях.Повітряні сили пояснили оголошення тривог в цих областях загрозою застосування росіянами балістики.Черкаська область теж "почервоніла".У Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Сумській та Кіровоградській областях оголосили також повітряну тривогу.На Харківщині оголосили повітряну тривогу.У Запорізькій області оголосили відбій.Загроза ударних дронів для Запорізької та Дніпропетровської областей минула.На Донеччині та Харківщині теж оголосили відбій.На Дніпропетровщині оголосили відбій.Херсонщина "почервоніла".Повітряні сили повідомили про рух БпЛА у напрямку Дніпра.У Донецькій та Харківській областях оголошували повітряну тривогу. У ПС ЗСУ пояснили це активністю ворожої тактичної авіації на східному напрямку.ПС ЗСУ попередили про рух "Шахедів" з Півдня у напрямку Дніпропетровської області.На Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу.