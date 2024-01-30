У більшості областей України повітряна тривога: росіяни атакували ракетами - де були вибухи
30 січня 2024, 20:11Читать новость на русском
Джерело:ПС ЗСУ
Ввечері більша частина України "почервоніла". Жителі Полтавської області чули вибухи.
У вівторок, 30 січня, у багатьох областях України оголошували тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про небезпеку.
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Що відомо про атаку 30 січня
19:54 У Запорізькій області оголосили відбій.19:41 Загроза ударних дронів для Запорізької та Дніпропетровської областей минула.19:41 На Донеччині та Харківщині теж оголосили відбій.19:39 На Дніпропетровщині оголосили відбій.19:23 Херсонщина "почервоніла".18:52 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА у напрямку Дніпра.18:40 У Донецькій та Харківській областях оголошували повітряну тривогу. У ПС ЗСУ пояснили це активністю ворожої тактичної авіації на східному напрямку.18:39 ПС ЗСУ попередили про рух "Шахедів" з Півдня у напрямку Дніпропетровської області.18:35 На Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу.
Росія продовжує тероризувати Україну
- Цього вівторка, 30 січня, жителі та гості Харкова чули вибухи під час повітряної тривоги. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.
- Згодом з'ясувалося, що у передмісті Харкова стався приліт. Окупанти поцілили поблизу селища Коротич.
- Також 30 січня російські загарбники атакували Дніпропетровщину. ПС ЗСУ та моніторингові канали попереджали про рух ракети Х-59 у напрямку Дніпра.
- Жителі Дніпропетровської області після цього почули звуки вибухів. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак пізніше повідомив про приліт у Синельниківському районі.
- За словами Лисака, росіяни поцілили по подвір'ю місцевих жителів Окупанти частково зруйнували житловий будинок, а також пошкодили ще 31 оселю, кілька господарських споруд, гараж та ЛЕП.