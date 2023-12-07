У більшості областей України лунала повітряна тривога: була загроза пуску крилатих ракет
У більшості областей України вдень 7 грудня оголосили повітряну тривогу. Захисники українського неба попереджали про небезпеку. Відбої розпочалися о 16:29.
Людей просили негайно пройти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.
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Де повідомляють про загрозу
Станом на 16:15 про загрозу повідомляли жителів таких областей:
- Кіровоградська;
- Полтавська;
- Миколаївська;
- Одеська;
- Херсонська;
- Запорізька;
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Харківська;
- Луганська.
Що кажуть Повітряні сили
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що фіксували активність Ту-22м3 в акваторії Азовського моря. Є загроза пуску крилатих ракет.
Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Активність Ту-22м3 в акваторії Азовського моря. Загроза пусків крилатих ракет. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги,
– мовиться у повідомленні.
Раніше Володимир Зеленський звернувся до українців з проханням оперативно реагувати на тривоги. У ці дні – особливо.
Окрім того, українців закликають довіряти лише інформації з офіційних джерел. Окупанти ведуть активну інформаційну війну.