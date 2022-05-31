Більшу частину Сєвєродонецька контролюють росіяни, але місто не оточене, – Гайдай

Сєвєродонецьк, що на Луганщині, у Генштабі ЗСУ називають найгарячішою точкою фронту станом на кінець травня. За місто тривають запеклі бої, а його значну частину вже, на жаль, тимчасово захопили росіяни.

Про актуальну ситуацію у Сєвєродонецьку станом на 31 травня розповів очільник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай в етері "Радіо свобода". Посадовець зауважив, що хоча більша частина міста й справді перебуває під контролем росіян, населений пункт не оточений ворогом.

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Актуальна ситуація у Сєвєродонецьку станом на 31 травня

За словами Сергія Гайдая, більша частина території Сєвєродонецька наразі перебуває під тимчасовою окупацією росіян. Разом з тим місто не є оточеним ворогом й передумов для цього станом на 31 травня немає.

При цьому населений пункт зазнає нищівних руйнувань з боку російських окупантів – ворог прагне стерти Сєвєродонецьк з лиця землі.

Обласний (адміністративний – ред. 24 канал) центр наближається до рівня руйнувань Рубіжного та Попасної. У місті критична інфраструктура зруйнована майже на 100%, пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% – критично, тобто відновленню не підлягає,

– пояснив очільник Луганської ОВА.

До слова, Сергій Гайдай додав, що через постійні ворожі обстріли гуманітарні вантажі у Сєвєродонецьк завезти просто неможливо, як і здійснити евакуацію цивільного населення, що залишилось у населеному пункті.

Сергій Гайдай про актуальну ситуацію у Сєвєродонецьку: дивіться відео

Останні новини про Сєвєродонецьк: коротко

Протягом останніх кількох діб ворог усіма силами намагається захопити Сєвєродонецьк. Росіяни закріпили свої позиції на околицях й здійснювали штурмові дії у бік центральної частини міста.

Раніше Сергій Гайдай повідомляв, що 30 травня у місті зникли троє медиків – знайти вдалось лише їхню пошкоджену ворожими обстрілами автівку.

– знайти вдалось лише їхню пошкоджену ворожими обстрілами автівку. Згодом очільник Луганської ОВА повідомив, що є ймовірність того, що зниклі медичні працівники залишились живими .

. У Міністерстві оборони України підтвердили, що ситуація у Сєвєродонецьку залишається вкрай складною . Наші захисники та захисниці роблять все можливе й неможливе, щоб не допустити просування російських окупантів.

. Наші захисники та захисниці роблять все можливе й неможливе, щоб не допустити просування російських окупантів. У зведеннях Генштабу ЗСУ за останні кілька діб постійно згадується, що у Сєвєродонецьку тривають запеклі бої. Битва за місто продовжується, при цьому росіяни зазнають значних втрат у живій силі та техніці.

за останні кілька діб постійно згадується, що у Сєвєродонецьку тривають запеклі бої. Битва за місто продовжується, при цьому росіяни зазнають значних втрат у живій силі та техніці. Унаслідок ворожих авіаударів по Сєвєродонецьку, 31 травня російські окупанти влучили у цистерну з азотною кислотою, що розташовувалась на місцевому хімзаводі. Жителів населеного пункту закликали у жодному разі не виходити з укриттів.

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