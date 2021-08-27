Біля аеропорту Кабула був лише один вибух, – Пентагон

У Пентагоні США повідомили, що у четвер, 26 серпня, у Кабулі прогримів лише один вибух. За словами речника департаменту, вибуху біля готелю "Барон" не було.

Раніше Пентагон повідомляв про щонайменше два вибухи в Кабулі, однак тепер цю інформацію заперечують. Розвідка США, ймовірно, отримала нові дані з Афганістану.

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Підтвердження другого вибуху немає

Пентагон хоч і відкидає версію про другий вибух біля готелю "Барон", однак доказів того, чи був він, чи не було – немає. Як мінімум, генерал-майор Вільям Тейлор про них не розповів.

Ми не віримо, що був другий вибух біля готелю "Барон" або поблизу нього. Це був один смертник,

– заявив Тейлор.

26 серпня про другий вибух повідомили журналістка видання Politico Лара Селінгман та в Міністерстві оборони Туреччини.

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