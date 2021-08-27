Біля аеропорту Кабула був лише один вибух, – Пентагон

27 серпня 2021 , 21:50

Джерело:

Al Jazeera

У Пентагоні США повідомили, що у четвер, 26 серпня, у Кабулі прогримів лише один вибух. За словами речника департаменту, вибуху біля готелю "Барон" не було.

Раніше Пентагон повідомляв про щонайменше два вибухи в Кабулі, однак тепер цю інформацію заперечують. Розвідка США, ймовірно, отримала нові дані з Афганістану.

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Підтвердження другого вибуху немає

Пентагон хоч і відкидає версію про другий вибух біля готелю "Барон", однак доказів того, чи був він, чи не було – немає. Як мінімум, генерал-майор Вільям Тейлор про них не розповів.

Ми не віримо, що був другий вибух біля готелю "Барон" або поблизу нього. Це був один смертник,
– заявив Тейлор.

26 серпня про другий вибух повідомили журналістка видання Politico Лара Селінгман та в Міністерстві оборони Туреччини.

Теракт у Кабулі: головне

  • 26 серпня 2021 року біля аеропорту Кабула прогримів вибух. Ймовірно, його спричинив терорист-смертник. Пізніше з'являлися повідомлення про ще декілька вибухів.
  • Відповідальність за теракт взяла на себе "ІДІЛ-К", які є самопроголошеною філією "Ісламської держави".
  • Через це президент США Джо Байден віддав наказ Пентагону підготувати удари по об'єктах терористів.
  • Кількість загиблих через теракт за попередніми підрахунками становить уже понад 170 осіб.
Автор: Іван Магуряк