Біля аеропорту Кабула був лише один вибух, – Пентагон
Джерело:Al Jazeera
У Пентагоні США повідомили, що у четвер, 26 серпня, у Кабулі прогримів лише один вибух. За словами речника департаменту, вибуху біля готелю "Барон" не було.
Раніше Пентагон повідомляв про щонайменше два вибухи в Кабулі, однак тепер цю інформацію заперечують. Розвідка США, ймовірно, отримала нові дані з Афганістану.
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Підтвердження другого вибуху немає
Пентагон хоч і відкидає версію про другий вибух біля готелю "Барон", однак доказів того, чи був він, чи не було – немає. Як мінімум, генерал-майор Вільям Тейлор про них не розповів.
Ми не віримо, що був другий вибух біля готелю "Барон" або поблизу нього. Це був один смертник,
– заявив Тейлор.
26 серпня про другий вибух повідомили журналістка видання Politico Лара Селінгман та в Міністерстві оборони Туреччини.
Теракт у Кабулі: головне
- 26 серпня 2021 року біля аеропорту Кабула прогримів вибух. Ймовірно, його спричинив терорист-смертник. Пізніше з'являлися повідомлення про ще декілька вибухів.
- Відповідальність за теракт взяла на себе "ІДІЛ-К", які є самопроголошеною філією "Ісламської держави".
- Через це президент США Джо Байден віддав наказ Пентагону підготувати удари по об'єктах терористів.
- Кількість загиблих через теракт за попередніми підрахунками становить уже понад 170 осіб.