Росіяни готуються до третьої серії великих штурмів під Авдіївкою, – ISW

Попри шалені втрати, росіяни не полишають планів захопити Авдіївку. Нині ворог готується до "третьої серії великих штурмів".

Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували дані у мережі й заявили, що російська армія також активно будує укріплення в тилових районах біля Авдіївки. Окупанти можуть їх зводити, аби швидше ввести резерви у бій.

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Росіяни готуються до нової хвилі наступу

Окупанти зазнають на Авдіївському напрямку шалених втрат, але не полишають спроб штурмувати місто. Українські захисники на цій ділянці фронту відбивають десятки ворожих атак, хоча останніми днями їх кількість дещо зменшилася. Так, речник Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександр Тарнавський днями наголосив, що українські захисники очікують "погіршення ситуації" поблизу Авдіївки, адже кількість російських штурмів значно зменшилася, але ворог підтягує резерви.

У мережі також повідомляють, що російська армія швидко будує укріплення в тилових районах поблизу Авдіївки, щоб "швидше ввести резерви в бій". Це є доказом, що ворог готується до нової хвилі штурмів.

Російські сили готуються до третьої серії більших штурмів поблизу Авдіївки,

– заявили в Інституті вивчення війни.

Крім того, про це також заявляли й російські "воєнкори". Один із них у мережі писав, що "російські війська поблизу Авдіївки проводять тактичне перегрупування". Окупант також заявив, що Авдіївський коксохім стане об'єктом потенційних наступальних операцій Росії.

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