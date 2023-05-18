Біля Бахчисараю прогримів потужний вибух: окупанти заявили про "диверсію" на залізниці
Ранок 18 травня для окупантів у Криму почався не з кави. Загарбники скаржаться на "диверсію" на залізниці у Бахчисарайському районі.
Про це повідомили російські телеграм-канали. Наразі відомо, що робота залізниці призупинена, передає 24 Канал.
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Декілька вагонів зійшли з рейок
Як зазначають пропагандисти, підрив залізничного полотна стався у селі Чистеньке неподалік Бахчисараю. Через так звану "диверсію" вісім вагонів із зерном нібито зійшли з колій, а п'ять з них перевернулись.
Додають, що інцидент стався близько 07:45. Попередньо, ніхто не постраждав.
Біля Бахчисараю вагони зійшли з рейок / Фото з соцмереж
Згодом інформацію про сходження вагонів з рейок підтвердив і глава тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов. Він заявив, що потяги тимчасово не ходять на перегоні Сімферополь-Севастополь, тому пасажирів доставлятимуть автобусами.
Цікаво, що окупант навіть словом не обмовився про причини зупинки роботи залізниці. Натомість у Кримській залізниці таки назвали причину аварії на коліях. Там кажуть, що в усьому винні "сторонні особи, які втрутили в роботу залізничного транспорту".
Інформаційні помийки росіян вже зазначають, що ремонтні бригади взялися ремонтувати пошкодження.
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Трохи згодом росіяни опублікували фото наслідків "втручання невідомих осіб у роботу залізниці".
Вибухи у Криму: останні новини
- 10 травня у північній частині тимчасово окупованого Севастополя почули звуки, схожі на старти ракет. Місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв, заявив, що в місті все спокійно. За його словами, "гучні звуки у центрі міста – це тренування чорноморського флоту". Так, чорноморський флот у центрі міста, нічого дивного.
- Вночі 7 травня у тимчасово окупованому Криму чули гучні вибухи. Поблизу мису Фіолент вибухи були такої потужності, що в навколишніх будівлях трусило вікна та стіни. Неподалік побачили і пожежу: вогонь розгорівся біля кладовища.
- Жителі Севастополя чули вибухи безпосередньо у самому місті. Також неспокійна ніч була і в Євпаторії. Близько 4 ранку естафету прийняли Саки, там попередньо 4 "хлопки".
- Напередодні, 6 травня, в окупованому Криму вже розквітала "бавовна". На гучні звуки скаржились у Козачій бухті. Таких вибухів було щонайменше два.