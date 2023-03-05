Росія досі не може взяти Бахмут: Україна контролює ключову трасу до міста

Окупаційні війська з усіх сил протягом тривалого часу намагаються пробити оборону України та захопити Бахмут. Однак українські війська утримують ключовий шлях до міста та виходу з нього.

Мовиться про трасу Бахмут – Костянтинівка. Про це розповів заступник командувача Національної гвардії України, старшина батальйону ВО "Свобода" Володимир Назаренко.

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Що відбувається поблизу траси

За його словами, обстановка навколо Бахмута та його околицях дуже схожа на пекло. Проте сама траса Бахмут-Костянтинівка, яка є важливою, зокрема, для постачання в місто, контролюється військовими України.

Збройні Сили України утримують трасу Бахмут-Костянтинівка, вона досить стабільна,

– підкреслив Володимир Назаренко.

Росіяни ж постійно напирають. Вони шукають слабкі місця в українській обороні та боєм намагаються відтягнути сили українських захисників. Також вони комбінують різні методи і тактики, однак зазнають невдачі.

Натомість українські військові тримають оборону та, за словами Назаренко, жодних "тактичних змін" з українського боку не було.

Чи можливий вихід з міста ЗСУ

Попри зусилля окупантів, заступник командувача Нацгвардії відкинув припущення про можливий вихід українців з міста.

Відводу немає. Навпаки, приходять якісь нові резерви як підкріплення, щоб тримати оборону. Весь район бойових дій знаходиться під хаотичним обстрілом, але сполучення з містом є, є маршрути, які не перекриті,

– сказав він.

Назаренко наголосив, що у місті сьогодні "кожен день здається вічністю" і вже важко порахувати "скільки місяців міцно тримався Бахмут". "Але вони не можуть захопити місто", – підсумував старшина батальйону ВО "Свобода".

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