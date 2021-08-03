Одразу 4 танкери заявили про втрату контролю біля берегів ОАЕ

Майже одночасно 4 танкери заявили про втрату контролю біля берегів ОАЕ. Не виключено, що один із кораблів захопили групування, що підтримуються Іраном.

Мовиться про танкери Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja та Abyss, що перебувають біля берегів емірату Ель-Фуджейра.

Важливо Напад на танкер Ізраїлю: в Ірані різко відповіли на звинувачення

Sky News з посиланням на джерело в службі безпеки повідомляє, що група з 8 або 9 озброєних людей піднялась на борт судна Asphalt Princess в Оманській затоці. The Times пише, що до інциденту може бути причетний Іран.

Що цьому передувало

Варто відзначити, що лише нещодавно один із танкерів, власником якого є бізнесмен з Ізраїлю, атакував дрон, внаслідок чого загинули 2 члени екіпажу. Ізраїль звинуватив в атаці Іран. Велика Британія та США підтримали цю думку. Лондон навіть відкликав свого посла в Ірані.

Після цього влада Ізраїлю закликала світ вжити рішучих заходів щодо Тегерана. Міністр закордонних справ Яір Лапід доручив дипломатам ініціювати в ООН відповідні заходи. Наразі розслідування обставин інциденту з нафтовим танкером триває.

Захід, зі свого боку, звинуватив Іран в нападі, оскільки це перша загибель мирних жителів на тлі тіньової війни проти комерційних судів в регіоні. Втім, країна заперечила свою причетність до інциденту.