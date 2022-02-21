Біля будинку Медведчука багато поліції: обшукують автомобілі, – ЗМІ

Біля будинку Віктора Медведчука у Києві нібито зібрались близько 30 охоронців та поліція. Стверджують, що правоохоронці перекрили одну з прилеглих вулиць біля маєтку політика.

Журналісти пишуть, що поліція з ліхтариками обшукує автомобілі.

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З будинку Медведчука нібито хотіли вивезти майно

За інформацією джерел ЗМІ, кілька автомобілів та бусів збирались вивозити майно з будинку Медведчука. Стверджують, що вантажили зброю та бронежилети. Однак згодом про це нібито дізналися у ДБР і направили кілька екіпажів поліції.

Зауважимо, що за цією адресою у Києві Медведчук має перебувати під домашнім арештом. Журналіст Денис Бігус уточнив, що це вулиця Медвинська.

У поліції 24 каналу сказали, що вже з'ясовують обставини. Згодом обіцяють надати деталі. У ДБР наразі не можуть ні підтвердити, ні спростувати повідомлення, оскільки немає інформації від слідства.



Поліція біля будинку Медведчука / Фото Дениса Бігуса

Що відомо про справу Медведчука

Медведчуку 8 жовтня оголосили підозру в держзраді та тероризмі. Його підозрюють змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки.

Крім того, за інформацією слідства Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з окупованого Донбасу. Завдяки цьому російські гібридні сили нібито отримали понад 200 мільйонів гривень.

Медведчуку кілька разів продовжували запобіжний захід. Він має залишатись під цілодобовим домашнім арештом до 10 березня 2022 року.

До речі – Доньку Медведчука наздогнав бумеранг санкцій на батька, Чесна політика:

Текст поста "Слідство Інфо":

Важливо! Біля будинку Віктора Медведчука у Києві прямо зараз – близько 30 осіб охорони та поліції

Поліція перекрила одну з прилеглих вулиць біля маєтку Медведчука – обшукує автомобілі з ліхтариками. На питання журналістів не відповідає.

За інформацією з наших джерел, кілька автомобілів та бусів приїхало вивозити майно з будинку Медведчука (зокрема, вантажили зброю та бронежилети), але згодом про це дізналися у ДБР і нібито направили кілька екіпажів поліції. Саме за цією адресою у Києві Віктор Медведчук має перебувати під домашнім арештом.