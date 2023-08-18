Поцілили по мостах – поцілимо і по понтонах, – Гуменюк попередила, що окупантів ніщо не врятує

Росіяни ніяк не збагнуть, що їм не раді в Україні. Але у наших військових достатньо терпіння, щоб їм про це нагадувати. Чого лише варті удари по Чонгарському та Генічеському мостах.

Власне, загарбники намагаються відновити їхню роботу. Правда, під час брифінгу у Медіацентрі Україна – Укрінформ, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зробила попередження для росіян, передає 24 Канал.

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Врятуватися не вдасться

Вона підкреслила, що Чонгарський і Генічеський мости суттєво пошкоджені. Попри це, окупанти намагаються їх полагодити. Вони прагнуть повернути транспорт на ці переправи. Ба більше, навіть рекламують автобусний маршрут, який пустять.

Як ви вже зрозуміли, йдеться винятково про легковий транспорт. Воно й не дивно, адже ці мости просто не витримають рух важкої військової техніки, а також транспортування боєприпасів.

Саме тому окупанти намагаються влаштовувати там понтонні переправи. Але вони мають усвідомлювати, що якщо ми поцілили по стаціонарних мостах, так само поцілимо і по понтонах,

– підкреслила Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" розповіла, а що там з відбудовою Чонгарського та Генічеського мостів. За її словами, вона просувається повільно. І це безпосередньо впливає на логістику ворога. Щоб транспортувати боєприпаси та техніку, окупанти змушені використовувати лише трасу М17. Вона пролягає через Армянськ.

Півострів Крим стає островом

Так відреагувала Наталія Гуменюк на атаки по Кримському мосту. За словами речниці ОК "Південь", вантажі для цивільних транспортують з допомогою інших операційних маршрутів.

Річ у тім, що дійсно півострів все більше перетворюється на острів в логістичному сенсі,

– сказала вона.

Вона зауважила, що Кримський міст окупанти також намагаються відремонтувати. Правда, для цього ворогові необхідні спеціальні "бригади". Але до них не дуже хочуть долучатися люди. І тут все логічно: ніхто не хоче ризикувати, працюючи на військовому об'єкті. Така ж ситуація на Генічеському та Чонгарському мостах.