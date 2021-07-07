У результаті цього жінку було вбито. А підозрюваний чоловік втік на дачу, забарикадувався там і погрожував застрелитися.
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Підозрюваного у вбивстві затримали після 13-годинних перемовин
Тіло 57-річної жінки у будинку знайшла сестра господині 5 липня ввечері. Сама власниця була у від'їзді, але відчула недобре, бо не змогла зв'язатися з помічницею по господарству. Перевірити будинок вона попросила сестру.
- Знайшовши тіло, та повідомила поліцію. Представники карного розшуку з’ясували, що до вбивства може бути причетний 62-річний власник будинку.
- Для його затримання в області запровадили спеціальну поліцейську операцію (річ у тім, що підозрюваний з місця злочину поїхав на власному авто).
Підозрюваний чоловік втік на авто з місця злочину / Фото НПУ
- У підсумку чоловіка знайшли у дачному будинку, і на ту адресу виїхали спецпризначенці КОРД. Перемовини тривали 13 годин (чоловік погрожував застрелитися, якщо до нього хтось наблизиться).
- Тільки після цього підозрюваний віддав зброю та здався – 6 липня приблизно об 11 годині. Під час обшуку з оселі вилучили 5 одиниць зброї.
Правоохоронці встановили, що вбивство сталося "на ґрунті особистої неприязні". Під час сварки чоловік 11 разів вдарив жінку ножем у груди та спину.
Він забарикадувався у дачному будинку і сидів там 13 годин / Фот НПУ
Кримінальне провадження розпочали за статтею про умисне вбивство. Карають за таке в України позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.
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