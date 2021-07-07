У результаті цього жінку було вбито. А підозрюваний чоловік втік на дачу, забарикадувався там і погрожував застрелитися.

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Підозрюваного у вбивстві затримали після 13-годинних перемовин

Тіло 57-річної жінки у будинку знайшла сестра господині 5 липня ввечері. Сама власниця була у від'їзді, але відчула недобре, бо не змогла зв'язатися з помічницею по господарству. Перевірити будинок вона попросила сестру.

Знайшовши тіло, та повідомила поліцію. Представники карного розшуку з’ясували, що до вбивства може бути причетний 62-річний власник будинку.

Для його затримання в області запровадили спеціальну поліцейську операцію (річ у тім, що підозрюваний з місця злочину поїхав на власному авто).



Підозрюваний чоловік втік на авто з місця злочину / Фото НПУ

У підсумку чоловіка знайшли у дачному будинку, і на ту адресу виїхали спецпризначенці КОРД. Перемовини тривали 13 годин (чоловік погрожував застрелитися, якщо до нього хтось наблизиться).

Перемовини тривали 13 годин (чоловік погрожував застрелитися, якщо до нього хтось наблизиться). Тільки після цього підозрюваний віддав зброю та здався – 6 липня приблизно об 11 годині. Під час обшуку з оселі вилучили 5 одиниць зброї.

Правоохоронці встановили, що вбивство сталося "на ґрунті особистої неприязні". Під час сварки чоловік 11 разів вдарив жінку ножем у груди та спину.



Він забарикадувався у дачному будинку і сидів там 13 годин / Фот НПУ

Кримінальне провадження розпочали за статтею про умисне вбивство. Карають за таке в України позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.

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