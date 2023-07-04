Влучили у ворожі склади: біля окупованого Донецька пролунали потужні вибухи

Поблизу тимчасово окупованого Донецька ввечері 4 липня знову квітла "бавовна". Так, жителі міста розповідали про потужні вибухи та величезний стовп вогняного диму.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Стовп диму бачили у кількох районах міста, а також у сусідніх населених пунктах, передає 24 Канал.

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Біля Донецька бачили прильот

Один з місцевих жителів опублікував відео, на якому чітко видно, як поблизу його будинку стався потужний вибух. На кадрах видно, як після прильоту у небо підіймається вогняний дим.

Біля окупованого Донецька бачили вибухи: дивіться відео

Згодом стало відомо, що цей прильот стався в окупованій Макіївці поблизу Донецька. На іншому відео місцева жителька розповіла, що "щось конкрєтне взривається".

У Макаївці поблизу Донецька щось вибухнуло: дивіться відео

Згодом розслідувачі InformNapalm запевнили, що прильот стався по одній із нафтобаз в окупованому місті. Однак згодом у Збройних Силах офіційно підтвердили, що внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони припинив своє існування черговий склад російських терористів.

Прильот у Макіївці стався, ймовірно, по нафтобазі: дивіться відео

У місцевих телеграм-каналах люди бідкаються, що ударну хвилю чули по всьому Донецьку та Макіївці. Крім цього, у деяких будинках буцімто повибивало вікна та пошкодило меблі.

Ударна хвиля від вибуху, ймовірно, пошкодила кілька будинків / Фото з місцевих телеграм-каналів

У Донецьку весь час чомусь неспокійно