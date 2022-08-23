Знову вибухає "бавовна": у мережі показали відео з окупованого Донецька

"Бавовна" все ніяк не припинить тішити російських окупантів. Спостерігати черговий яскравий спалах мають можливість мешканці Комсомольського (Кальміуського).

Кожного дня склади російських окупантів спалахують через "бавовну" або "невдало викинуті недопалки". Не стала винятком ніч 23 серпня, яка подарувала окупантам можливість знову спостерігати за великим та яскравим полум'ям, передає 24 канал.

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Ймовірна ліквідація складу ворога біля Донецька

Мешканці Комсомольського (так його називають окупанти, справжня назва – Кальміуське), що розташоване поблизу Донецька, почали повідомляти про чергову "бавовну" та велику пожежу. Вони припускають, що росіяни втратили свій черговий склад з боєприпасами.

"Бавовна" біля Донецька: відео

Війна росії проти України: останні події

російські пропагандисти вирішили збрехати про те, що представники ООН відвідували полонених українців на Луганщині. В організації вже спростували брехню окупантів.

Також в Луганській області російські окупанти вкотре провели мобілізаційні рейди. Вони виловлювали та затримували чоловіків просто у дворах та на вулицях. У такий спосіб росіянам вдалося затримати приблизно 100 чоловіків.

Колаборанти та посіпаки ворога продовжують нести відповідальність за зраду. З'явилася інформація, що помічника гауляйтера Херсонщини сальдо ігоря телегіна підірвали у його ж автомобілі.

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