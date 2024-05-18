Біля Георгіївки ворог 9 разів намагався прорвати оборону, – Генштаб про напружену ситуацію

У Генштабі ЗСУ розповіли, що на Харківському напрямку росіяни атакували в районах Липців та північно-західніше Зеленого. Це відбулось за підтримки авіації.

Українські військові розповіли, що триває бій у районі Вовчанська. Перед цим наші бійці повідомляли, що Росія не припиняє спроб прорвати оборону.

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Що кажуть військові про ситуацію на Харківщині

Військові розповіли, що у Харківській області зальне число бойових зіткнень сягнуло 10.

При цьому російські окупанти намагалися покращити тактичне положення 8 разів, наші підрозділи своєю чергою – двічі. Поблизу Зеленого ворожі літаки скинули ще три керовані авіабомби,

– пояснили в Генштабі ЗСУ.

За їхніми даними, загалом ситуація на фронті залишається напруженою. Росіяни, використовуючи перевагу в кількості особового складу, продовжують атакувати наші позиції.

Разом з тим ЗСУ завдають ворогу значних втрат та на деяких ділянках проводять штурмові дії. Протягом поточної доби відбулося вже 66 бойових зіткнень.

Щодо різних напрямків, то:

на Куп'янському напрямку – ворог здійснив 7 спроб штурмових дій. Зокрема, в районі населеного пункту Синьківка. Ще на одній ділянці контратаку проводять українські воїни. Ситуація динамічна та залишається під контролем Сил оборони;

– ворог здійснив 7 спроб штурмових дій. Зокрема, в районі населеного пункту Синьківка. Ще на одній ділянці контратаку проводять українські воїни. Ситуація динамічна та залишається під контролем Сил оборони; на Лиманському напрямку – кількість бойових зіткнень цієї доби зросло до 5. Росія завдала по Торському удару з повітря із застосуванням трьох КАБів для підтримки атаки в цьому напрямку;

– кількість бойових зіткнень цієї доби зросло до 5. Росія завдала по Торському удару з повітря із застосуванням трьох КАБів для підтримки атаки в цьому напрямку; на Сіверському напрямку , що в Донецькій області, вороги по Білогорівці завдали ворожого авіаудару з застосуванням КАБу;

, що в Донецькій області, вороги по Білогорівці завдали ворожого авіаудару з застосуванням КАБу; на Краматорському напрямку ситуація одна з найгарячіших. Зокрема, кількість атак агресора досягла 10. Новими напрямками штурмових дій Росії вдень стали Іванівське та Курдюмівка. По Диліївці російська авіація завдала удару некерованими авіаційними ракетами;

ситуація одна з найгарячіших. Зокрема, кількість атак агресора досягла 10. Новими напрямками штурмових дій Росії вдень стали Іванівське та Курдюмівка. По Диліївці російська авіація завдала удару некерованими авіаційними ракетами; на Покровському напрямку – напруга бойових дій 18 травня найвища – ЗСУ відбили 18 ворожих штурмів. Найзапекліше біля Новоолександрівки, напрямком атак окупантів стало й Невельське;

– напруга бойових дій 18 травня найвища – ЗСУ відбили 18 ворожих штурмів. Найзапекліше біля Новоолександрівки, напрямком атак окупантів стало й Невельське; на Курахівському напрямку – ворог 9 разів намагався прорвати рубежі нашої оборони, зокрема – в районі Георгіївки. Під керовані авіабомби російських терористів потрапила Єлизаветівка. Двічі противник намагався атакувати в районі Старомайорського на Времівському напрямку, зазнав втрат та відступив. На решті напрямків – без суттєвих змін.

Навіщо Росія наступає на Харківщину