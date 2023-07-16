Не лише "бавовна": біля Кримського мосту спалахнула вантажівка

Поблизу тимчасово окупованого Криму на російському Таманському півострові 16 липня спалахнула вантажівка. Очевидці повідомляють, що це сталося поблизу сумнозвісного Кримського мосту окупантів.

Варто зазначити, що це вже друга за день поспіль бавовна у Криму та поблизу нього. Раніше повідомляли про цвітіння "бавовни" поблизу окупованого Севастополя.

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Біля Кримського мосту загорілася вантажівка

Очевидці повідомляють, що ця вантажівка рухалася з напрямку Криму до російського Таманського півострова. Згодом у мережі опублікували кадри транспортного засобу у вогні.



Поблизу Кримського мосту спалахнула вантажівка / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"

На кадрах видно, що від самої вантажівки лишилося згарище й попіл. Наразі причини цього спалахування достеменно невідомо, але у мережі припускають, що це "сталося від спеки".



На Тамані горить вантажний транспортний засіб / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"

Після інциденту на місці подій утворився величезний затор. Зараз невідомо, чи загасили пожежу на цій вантажівці, чи робота з ліквідацією вогню ще триває. У якому стані перебуває водій вантажівки – також не пишуть.

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