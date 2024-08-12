Переймаються через це: чому росіяни вирішили оперативно захистити Курську АЕС

Після прориву кордону у Курській області, який призвів до потужних бої в регіоні, росіяни почали опікуватись безпекою стратегічних об'єктів. Вони спішно будують укріплення на півдні від міста Курчатов, де розташована Курська АЕС.

Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, що росіяни імовірно діють на випередження. Вони мають певні застереження щодо можливості просування українських сил у напрямку Курської АЕС.

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Чим керуються росіяни

Ворог діє абсолютно раціонально та оперативно, будуючи інженерні фортифікації на тих напрямках, які вважають стратегічно важливими.

Насправді вони переймаються через те, що українське військо може рушити у бік Курської АЕС, взяти під контроль населений пункт Курчатов та відповідно атомну електростанцію для того, щоб в перспективі, на думку російського вищого військово-політичного керівництва, "обміняти" її на Запорізьку АЕС,

– пояснив військовий експерт.

Однак, на його думку, навряд чи такі плани має український Генштаб, адже на Україну у такому випадку покладалась серйозна відповідальність за безперебійну роботу Курської АЕС.

Тому сумнівно, що українські Сили оборони діятимуть так само зухвало, як і російські окупанти, коли спочатку взяли під контроль Чорнобильську АЕС, а згодом і Запорізьку,

– зазначив він.

Водночас росіяни, ймовірно, не виключають можливість наступу на Курську АЕС, тому й намагаються заздалегідь її убезпечити.

Звісно, плани Генштабу, зокрема щодо дій у Курській області Росії, відомі дуже невеликій кількості військово-посадових осіб українських Сил оборони. Однак можна припустити, що військово-політичне керівництво України розглядає різні варіанти докорінної зміни ситуацію на полі бою.

"Операція в Курській області вже має результати – ворог змушений перекидати чимало своїх ресурсів, зокрема, з півночі Харківщини для того, щоб посилити угрупування, яке діє на території Курщини", – наголосив Владислав Селезньов.

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