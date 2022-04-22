Біля Маріуполя знайшли ще одне масове поховання жителів міста

Поблизу Маріуполя знайшли ще один доказ воєнних злочинів російських військових. За декілька кілометрів від міста виявили ще одну братську могилу.

Там можуть бути заховані тіла сотень загиблих

Місце масових поховань знайшли поруч із кладовищем окупованого Виноградного. Село розташоване за 5 – 6 кілометрів від блокадного Маріуполя.

Це важливо Росіяни від ранку гатять "Градами" по "Азовсталі", попри оголошений зелений коридор

У розпорядженні журналістів опинилися супутникові знімки. Викопані траншеї на території кладовища окупованого села з'явилися наприкінці березня 2022 року.

На знімках 17 березня цих розкопок ще немає. На фото Maxar за 29 березня вже помітні траншеї розміром орієнтовно 38 на 4 метри.



Порівняння місця поховання у селі Виноградне / Фото "Радіо Свобода"

Повідомляється, що на супутникових знімках Planet за 20 квітня розмір місця масового поховання збільшився і став 45 на 25 метрів



Ймовірна братська могила в окупованому селі Виноградне / Фото "Радіо Свобода"

Про місце масових поховань поруч із кладовищем села Виноградне владу Маріуполя повідомили місцеві жителі після публікації схожого матеріалу про братські могили в Мангуші.

За попередніми даними, у селищі Мангуш російські окупанти могли поховати від 3 до 9 тисяч маріупольців.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко вважає, що в селі Виноградне можуть бути заховані тіла сотень загиблих – здебільшого з лівобережної частини Маріуполя.

Там вони ховають місцевих мешканців, яких ворожа російська армія вбила літаками, артилерією. Коли розпочались запеклі бої у місті після 20 березня, то тіла з вулиць ми вже не мали змоги прибирати… За попередніми даними, в місті Маріуполь було вбито більше 20 тисяч місцевих жителів,

– розповів Бойченко.

Коротко про ситуацію у Маріуполі

Російські військові взяли Маріуполь у кільце та фактично тримають у заручниках на "Азовсталі" українських військових і цивільних.

Окупанти скидають надважкі бомби на металургійний комбінат. У четвер, 21 квітня, президент Росії Путін віддав наказ не штурмувати "Азовсталь".

Однак росіяни продовжили бомбардувати металургійний комбінат. За даними розвідки, Росія планує продовжити наступ на "Азовсталь".

Російські військові вже другий місяць намагаються взяти Маріуполь, який знищили майже повністю. Також ворог зриває евакуацію людей.

Варте уваги – евакуйовані маріупольці розповіли про пекло, яке пережили через Росію: дивіться відео