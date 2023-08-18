Росіянам наснився "Бобер": все, що відомо про атаку дрона на Москву 18 серпня

Для жителів Москви атаки невідомих дронів починають ставати буденністю. Чергова атака безпілотника на російську столицю відбулася вночі 18 серпня.

Вже втретє за останній час вибухи лунали біля горезвісного "Москва-сіті". Росіяни бідкаються на атаку нібито українського БпЛА "Бобер". 24 Канал зібрав усе найважливіше, що відомо про атаку дрона на Москву.

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Біля "Москва-сіті" прогримів вибух

Близько 4 ранку жителі Москви і Підмосков'я почали масово повідомляти про звуки вибухів. Їх чули в Красногорську, Одинцово і в районі "Москва-сіті".

Росіяни фіксували характерний звук безпілотника, який розсікав російським небом, попри так звану ППО окупантів.

Росіяни фіксують проліт безпілотника: дивіться відео

Зрештою безпілотник вибухнув у районі "Москва-сіті". Росіяни зафіксували момент вибуху на власні пристрої. Густий сірий дим виднівся між вежами "Москва-сіті".

Момент вибуху у Москві: дивіться відео

Які пошкодження завдав дрон

Росіяни традиційно заявляють про "успішну" роботу ППО та відсутність якихось серйозних пошкоджень. Зокрема, мер Москви Сергєй Собянін повідомив, що вночі під час спроби прольоту на Москву силами ППО нібито було знищено безпілотник.

Якщо Собянін не називає причетних до атаки, то російське міноборони вже звично побачило "український слід" та бідкається на якусь "терористичну атаку".

У Шойгу кажуть, що безпілотник нібито був застосований для удару по об'єктах, розташованих у Москві та Московській області.

Однак дрон нібито після впливу на нього засобів ураження ППО змінив траєкторію польоту і впав на нежитлову будівлю в районі Краснопресненської набережної у Москві.

Унаслідок вибуху пошкоджено будинок "Експоцентру" в районі "Москва-сіті" на заході від центру міста. За попередніми даними, жертв і постраждалих нібито немає.



Пошкоджено будинок "Експоцентру" / Фото росЗМІ

Фасад одноповерхового павільйону було пошкоджено на 20 "квадратах". Після вибух район, де впав дрон, оточили. Там працюють екстрені служби.

Російським пропагандистам привиділося, що Москву атакував український дрон-камікадзе "Бобер".

Росія закривала повітряний простір

Зранку 18 серпня московські аеропорти "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво" та "Жуковський" тимчасово обмежували польоти.

З 04:30 вони працюють у штатному режимі.