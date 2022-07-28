Біля Пісків росіяни одяглися у форму ЗСУ і намагалися штурмувати наше військо

російські окупанти вкотре порушили звичаї війни. Окупанти біля Пісків одяглися у форму ЗСУ і намагалися штурмувати наших захисників.

Ворог відновив штурм в напрямку Авдіївки та Пісків

У Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні повідомили, що росіяни відновили штурмові дії в напрямку Авдіївки та Пісків. Окупанти намагалися штурмувати за підтримки танків, вогню ствольної та реактивної артилерії. Проте ворог не мав успіху та відійшов.

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Повідомляється, що окупанти з метою введення в оману при штурмі в районі Пісків використовували польову форму Збройних Сил України з білими пов'язками на руках та ногах.

Як наголосили у Генштабі, це порушуючи звичаї війни.

Окупанти продовжили обстрілювати позиції ЗСУ

Протягом 28 липня росіяни обстрілювали позиції українських військ у районах Олександрополя, Новобахмутівки, Веселого, Авдіївки, Опитного, Мемрика, Карлівки, Нетайлового, Пісків, Невельського та Красногорівки. Біля Авдіївки ворог завдав авіаційного удару.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни здійснювали обстріли біля Мар'їнки, Катеринівки, Новомихайлівки, Павлівка та ще 20 населених пунктів.

росія завдала авіаударів неподалік Вугледара та Кам'янського. Над Оріхово, Малинівкою та Ольгівським ворожий безпілотник "Елерон" проводив повітряну розвідку.

Як зазначили у Генштабі ЗСУ, на Південнобузькому напрямку тривають обопільні обстріли у районах Нововознесенського, Потьомкиного, Високопілля та інших населених пунктів. Ворог завдав авіаудару біля Новопетрівки.

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