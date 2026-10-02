Росія знову вдарила по Південному мосту: над місцем прильоту здіймається дим

Росія атакує Київ реактивними дронами. Вибухи пролунали біля Південного мосту.

Під час повітряної тривоги 2 жовтня у Києві знову пролунали вибухи.

Що відомо про новий удар по Південному мосту?

Першими про черговий приліт по Південному мосту написали місцеві телеграм-канали. У мережі з'явилися кадри, на яких видно хмари диму, що здіймаються над конструкцією.

Згодом влучання по мосту підтвердив і Віталій Кличко. Він нагадав, що міст після кількох атак ворога наразі закритий для руху автотранспорту і метро.

Мер уточнив, що екстрені служби прямують на місце події.

Нагадаємо, що вдень Рада оборони Києва терміново зібралася, аби розглянути питання про рух транспорту мостами через річку Дніпро в Києві. Зокрема, на засіданні обговорили рух зеленої гілки метро Південним мостом. Метрополітен готовий його відновити, але після отримання експертного висновку щодо стану споруди.

Раніше місцева влада повідомляла про перекриття проїзду Південним мостом і мостом Патона після серії ударів російських дронів упродовж 1 жовтня.

Довідка: Південний міст – один із ключових транспортних мостів Києва через Дніпро, що сполучає правий та лівий береги міста. Міст має 6 смуг для автомобілів, також там проходить лінія метро.

За даними аналітиків ISW, атаки на Південний міст є частиною російської повітряної кампанії проти української інфраструктури.

Удари по транспортних об'єктах мають ускладнити пересування, логістику та нормальне життя в столиці.

Росія також може намагатися завдати мосту серії повторних ударів, щоб поступово пошкодити його конструкції. Це створює додаткові проблеми для транспортного сполучення між правим і лівим берегами Дніпра.