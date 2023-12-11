Впав у море: біля берегів Південної Кореї розбився американський винищувач F-16

Винищувач США F-16 розбився під час планових навчань біля берегів Південної Кореї. Літак впав у Жовте море, але, на щастя, пілоту вдалося врятуватися.

Як заявили у пресслужбі авіабази Кунсан у Південній Кореї, інцидент стався о 08:43 11 грудня. Що стало причиною аварії – наразі невідомо.

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Пілот катапультувався, а літак – впав у море

Винищувач, який зазнав аварії, – F-16 Fighting Falcon, він приписаний до 8-го винищувального крила. Як повідомили у Південній Кореї, під час тренувального польоту виникла "аварійна ситуація" і пілот ухвалив рішення катапультуватися. Його знайшли військово-морські сили Південної Кореї. Нині його стан оцінюють як стабільний.

Що могло стати причиною аварійної ситуації – невідомо. Втім, у Південній Кореї наголосили, що інцидент будуть ретельно розслідувати.

У мережі уточнили, що винищувач впав у Жовте море біля авіабази Курсан, яка розташована зо 180 кілометрів від Сеула.

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