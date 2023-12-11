Впав у море: біля берегів Південної Кореї розбився американський винищувач F-16
Джерело:Bloomberg
Винищувач США F-16 розбився під час планових навчань біля берегів Південної Кореї. Літак впав у Жовте море, але, на щастя, пілоту вдалося врятуватися.
Як заявили у пресслужбі авіабази Кунсан у Південній Кореї, інцидент стався о 08:43 11 грудня. Що стало причиною аварії – наразі невідомо.
До теми Через загрозу з боку КНДР: США, Південна Корея і Японія провели перші в історії спільні навчання
Пілот катапультувався, а літак – впав у море
Винищувач, який зазнав аварії, – F-16 Fighting Falcon, він приписаний до 8-го винищувального крила. Як повідомили у Південній Кореї, під час тренувального польоту виникла "аварійна ситуація" і пілот ухвалив рішення катапультуватися. Його знайшли військово-морські сили Південної Кореї. Нині його стан оцінюють як стабільний.
Що могло стати причиною аварійної ситуації – невідомо. Втім, у Південній Кореї наголосили, що інцидент будуть ретельно розслідувати.
У мережі уточнили, що винищувач впав у Жовте море біля авіабази Курсан, яка розташована зо 180 кілометрів від Сеула.
Авіакатастрофи літаків США: останні новини
- Наприкінці листопада американські пілоти також потрапили у жахливу аварію. Так, 29 листопада 202 року літак Військово-повітряних сил США V-22 Osprey здійснював тренувальний політ з авіабази Корпусу морської піхоти США в префектурі Ямагуті та прямував до авіабази Кадена на Окінаві. Біля острова Якусіма літак перевернувся, а після чого – спалахнув і впав у море. На борту було 8 членів екіпажу. Наразі знайшли тіла лише загиблих.
- 25 вересня у США пілот катапультувався з літака F-35B Lightning II через аварійну ситуацію. Пілот вдало приземлився на одному з подвір'їв у Чарльстоні (у штаті Південна Кароліна). Після цього він зателефонував на гарячу лінію 911 і повідомив про аварію. До пошуків винищувача F-35B залучили військових та місцеву владу. Його вдалося розшукати через кілька днів.
- Біля берегів Австралії 27 серпня також сталася авіакатастрофа за участі військових США. Так, гелікоптер V-22 Osprey з 23 морпіхами США на борту зазнав аварії. Авіатроща сталася на острові Мелвілл на північ від Дарвіна під час навчань Predators Run 2023. На жаль, загинуло 3 військовослужбовці США.