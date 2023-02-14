Нідерландські F-35 перехопили три російські військові літаки біля Польщі

Три російські військові літаки помітили у повітряному просторі Польщі. Їх виявили нідерландські винищувачі F-35.

Це сталося у ніч проти 14 лютого. Про це повідомили у міністерстві оборони Нідерландів.

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Біля Польщі помітили російські військові літаки

Ворожі літаки помітили, коли вони наближалися до польської зони відповідальності НАТО з боку Калінінграда.

Після цього стало відомо, що це російські літаки – Іл-20М Кут-А, який супроводжували два флангових Су-27.

У підсумку нідерландські F-35 супроводжували групу літаків на відстані та передали супровід партнерам із НАТО.

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