Біля польського кордону зі сторони Білорусі відкрили вогонь у повітря

Зі сторони Білорусі на кордоні з Польщею невідомий відкрив вогонь у повітря. У міністерстві-координаторі польських спецслужб опублікували фото зловмисника.

Зловмисник після того, як стріляв у повітря, намагався прорватися на територію Польщі. Однак йому не вдалося.

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Це частина провокацій

За словами речника міністра-координатора спецслужб Станіслава Жаріни, на кордоні є люди, які навмисно намагаються спровокувати польських прикордонників.

На кордоні з Польщею з боку Білорусі є люди, які час від часу загострюють ситуацію,

– заявив Жаріна.

Одним із таких є зловмисник, який відкрив вогонь на кордоні. Однак його імені та громадянства речник міністра не вказав.

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