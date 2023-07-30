Під Таганрогом знову квітне "бавовна": жителі міста бідкаються про "атаку" невідомих БпЛА

У Росії щодня щось палає, падає і "працює їхня протиповітряна оборона". Так, під Таганрогом 30 липня люди бідкалися про якісь "невідомі вибухи".

Про це повідомляють російські ЗМІ. На "місці падіння БпЛА" також нібито утворився стовп густого диму, передає 24 Канал.

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Біля Таганрогу "впав" невідомий БпЛА

Російські пропагандисти повідомляють, що під Таганрогом у хуторі Дараганівка нібито "вибухнув БпЛА". Після "падіння" цього невідомого об'єкта в будинках буцімто згасло світло.

Біля Таганрога "прогримів" вибух: дивіться відео

Згодом на місці нібито утворилася пожежа, а у небо пішов чорний стовп диму. Також очевидці повідомляли, що внаслідок "атаки" начебто навіть є потерпілий. Попри це, він відмовився їхати у лікарню.

Невідомий предмет впав біля Таганрога: дивіться відео

Далі у мережу виклали відео "сильного вогню", який спричинило нібито "падіння безпілотника". Окупанти жаліються й терміново просять про допомогу.

Після "падіння" БпЛА, ймовірно, спалахнула пожежа: дивіться відео

Оскільки до цього хутора ніхто з рятувальників не захотів їхати, люди вирішили самостійно приборкувати пожежу. Місцеві повідомляють, що цей "безпілотник" нібито перегородив дорогу для жителів та автівок.

Жителі Дараганівки вирішили самостійно приборкувати пожежу: дивіться відео

Далі стало відомо, що цей невідомий "БпЛА" також зачепив і будинок місцевих. Наразі про масштаби пошкоджень будівель загарбники – не повідомляли.

Внаслідок "атаки БпЛА" нібито постраждав будинок: дивіться відео

Згодом падіння безпілотника підтвердив і губернатор Ростовської області Васілій Голубєв. Він зазначив, що в результаті нібито пошкоджена покрівля приватного будинку, а також автомобіль.

Невідомий "безпілотник" пошкодив також і автівку: дивіться відео

Далі пропагандисти розповіли, що цілком імовірно це міг бути російський безпілотник, який невдало запустили з авіабази поблизу Таганрога. Так, пропагандисти зауважили, що це міг бути російський розвідувально-ударний безпілотник "Форпост-РУ" чи "Оріон".



Під Таганрогом міг впасти безпілотник росіян / Фото з російських телеграм-каналів

Наразі окупанти не підтверджували офіційно, що то був їхній безпілотник. Достеменно невідомо, чи вдалося повністю ліквідувати пожежу внаслідок цієї "незвичайної події".

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