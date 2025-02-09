Споряджені ракетами: біля України зараз перебувають 18 Ту-95МС і Ту-160, – монітори

Росія використовує авіацію для завдання ударів по Україні. моніторингові канали відмічають активність бомбардувальників.

Поблизу України літають літаки Росії, які вона використовує для обстрілів. Про це пише 24 Канал із посиланням на моніторингові канали.

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Що відомо про це

Моніторингові канали пишуть, що жодний Ту-160 не здійснював переліт на "Енгельс-2", а тим більше на авіабазу "Оленья".

Проте ввечері 8 лютого з 20:00 2 борти Ту-160 здійснили тренування в межах Саратовської області.

Що відомо про Ту-95

З моменту останнього оновлення інформації на авіабазі "Енгельс-2" прилітали 3 Ту-95МС для зарядки Х-101.

О 19:34 відмічено зліт 1 борта Ту-95МС з "Енгельс-2", який здійснює передислокацію на авіабазу "Оленья".

Тому 9 лютого відомо про мінімум 6 бортів Ту-95МС, які споряджені Х-101 та перебувають на "Оленьї".

Загальна кількість Ту-95МС та Ту-160 біля України станом на 8 лютого становила 18 одиниць.