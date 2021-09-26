Біля узбережжя курортної Туреччини: в Егейському морі стався землетрус
26 вересня 2021 , 14:12Читать новость на русском
Джерело:"Анадолу"
В Егейському морі поблизу Туречични стався землетрус магнітудою 4. Його епіцентр перебував на глибині понад 11 кілометрів.
В Управлінні запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) Туреччини розповіли, що поштовхи відчули близько 07:40 за місцевим часом.
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Епіцентр землетрусу розташовувався на відстані 21 кілометрів від берегів району Датча.
Інформації про постраждалих, на щастя, немає.
Землетрус сколихнув Тернопільщину
- В Україні 23 вересня землетрус магнітудою 4,4 зафіксували на Тернопільщині поблизу Чорткова. У Німецькому науково-дослідному центрі геологічних наук розповіли, що землетрус розташувався на глибині близько 60 кілометрів.
- У ДСНС України розповіли, що, окрім Чорткова, поштовхи також відчули у Тернополі та в Тернопільському районі. Головний центр спеціального контролю згодом повідомив, що землетрус відчувався навіть у Кам'янець-Подільському.
- Користувачі мережі ділилися враженнями від пережитого. Люди розповіли, що від сили ударів прокидалися.
- Перед поштовхом місцеві жителі чули гул. Одна з користувачок мережі написала, що "наді мною на стіні висять портрети та картини в рамках, чула, як вони стукали по стіні, і був такий звук, ніби з гори котиться велике каміння".