Біля Яремче внаслідок ДТП перекинувся автобус з пасажирами: відео
Джерело:24 канал
Близько 8 ранку 10 серпня 2021 року між селом Микуличином та Яремче, трапилася ДТП. Легковик виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з пасажирським автобусом Івано-Франківськ – Буковель. Від удару автобус перекинувся на узбіччя.
За даними поліції Івано-Франківської області, в автобусі були водій та 19 пасажирів. Одного із них госпіталізували з легкими тілесними ушкодженнями.
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Водій легковика був тверезим
На зустрічну смугу на центральній дорозі села Микуличина виїхав легковик Skoda, за кермом якого був 37-річний чоловік. Він врізався в автобус Івано-Франківськ – Буковель, який від удару перекинувся на бік.
На щастя, усі залишились живими.
Водіїв перевірили на вміст алкоголю в крові. Вони обоє були тверезими. Усі обставини аварії з'ясовують.
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На водія легковика склали протокол
У пресслужбі поліції повідомили, що кримінальне провадження не відкриватимуть, оскільки ніхто з пасажирів та водіїв, на щастя, не отримав травм середньої важкості.
Однак, за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, на 37-річного водія автомобіля Skoda склали протокол. Винуватцю ДТП загрожує штраф у розмірі 850 гривень або позбавлення водійських прав від 6 місяців до 1 року.
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