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      Біля Офісу Президента провалився асфальт: фото та відео

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      Біля Офісу Президента провалився асфальт
      Біля Офісу Президента провалився асфальт / Інформатор

      У Києві на вулиці Лютеранській поблизу Офісу Президента України провалився асфальт.

      У "Київавтодорі" повідомили, що дорога тріснула через проблеми з комунікаціями – яких саме наразі встановлюють. 

      До теми – у Києві тролейбус частково провалився під асфальт

      Аварія сталась 15 серпня вранці. Попри це, дорогу не перекрили, лише встановили дорожні знаки біля урвища. 

      асвальт провалися
      Величезна яма у середмісті столиці / Фото "Інформатор"

      тріснув асвальт офіс президента
      Асфальт провалився біля Офісу Президента / Фото "Інформатор"

      яма офіс президента
      Дорогу через провал асвальту не перекривали / Фото "Інформатор"

      До слова, такий інцидент у Києві трапляється не вперше. 1 квітня на Деміївській площі мікроавтобус Volkswagen раптово провалився під асфальт. На щастя, внаслідок інциденту не постраждали ні водій авто, ні очевидці аварії.

      де ще провалювався асфальт у києві:
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      Теги: Новини України Новини Києва Офіс Президента Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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