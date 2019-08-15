Біля Офісу Президента провалився асфальт: фото та відео
У Києві на вулиці Лютеранській поблизу Офісу Президента України провалився асфальт.
У "Київавтодорі" повідомили, що дорога тріснула через проблеми з комунікаціями – яких саме наразі встановлюють.
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Аварія сталась 15 серпня вранці. Попри це, дорогу не перекрили, лише встановили дорожні знаки біля урвища.
Величезна яма у середмісті столиці / Фото "Інформатор"
Асфальт провалився біля Офісу Президента / Фото "Інформатор"
Дорогу через провал асвальту не перекривали / Фото "Інформатор"
До слова, такий інцидент у Києві трапляється не вперше. 1 квітня на Деміївській площі мікроавтобус Volkswagen раптово провалився під асфальт. На щастя, внаслідок інциденту не постраждали ні водій авто, ні очевидці аварії.
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