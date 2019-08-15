Біля Офісу Президента провалився асфальт: фото та відео

У Києві на вулиці Лютеранській поблизу Офісу Президента України провалився асфальт.

У "Київавтодорі" повідомили, що дорога тріснула через проблеми з комунікаціями – яких саме наразі встановлюють.

До теми – у Києві тролейбус частково провалився під асфальт

Аварія сталась 15 серпня вранці. Попри це, дорогу не перекрили, лише встановили дорожні знаки біля урвища.



Величезна яма у середмісті столиці / Фото "Інформатор"



Асфальт провалився біля Офісу Президента / Фото "Інформатор"



Дорогу через провал асвальту не перекривали / Фото "Інформатор"

До слова, такий інцидент у Києві трапляється не вперше. 1 квітня на Деміївській площі мікроавтобус Volkswagen раптово провалився під асфальт. На щастя, внаслідок інциденту не постраждали ні водій авто, ні очевидці аварії.