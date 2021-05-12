Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху їде в охоплене заворушеннями місто Лод

В Ізраїльському місті Лод триває масовий бунт на тлі загострення між ізраїльтянами й палестинцями. Мер містечка заявив, що там почалася громадянська війна. Тим часом прем'єр Біньямін Нетаньяху повідомив, що терміново відправляється туди.
Джерело:Times of Israel
Про своє рішення відвідати Лод Нетаньяху оголосив у ніч проти 12 травня – після того, як на прохання мера в місті ввели надзвичайний стан.
До слова Нетаньяху пообіцяв кровну розплату за обстріли Ізраїлю
Я весь день отримував повідомлення про те, що відбувається тут, у місті. Я дивлюсь на це надзвичайно серйозно. Ми не можемо прийняти анархію від бунту,
– заявив ізраїльський прем'єр.
Водночас він підкреслив, що за можливості в Ізраїлі можуть ввести комендантську годину, і пообіцяв, що владі вдасться відновити порядок.
У Лод ввели спецпризначенців
Незадовго до заяви Біньяміна Нетаньяху в охоплене заворушеннями місто ввели спецпризначенців поліції. Це відбулося одразу після введення надзвичайного стану.
Крім того, уряд оголосив, що задля відновлення правопорядку в Лод введуть декілька батальйонів прикордонної поліції.
Складна ситуація в Лоді: коротко
- У місті почалися справжні бунти на тлі загострення між ізраїльтянами й палестинцями, а однією з передумов стала особливість його населення – воно змішане арабо-єврейське.
- Після кількох днів ракетних обстрілів між Ізраїлем і ХАМАСом у місті почалися бунти, а їхні організатори палили магазини, автівки й навіть синагоги.